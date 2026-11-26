Με μια ιδιαίτερα προσωπική τοποθέτηση, η Άριελ Κωνσταντινίδη υπερασπίστηκε τον Γιάννη Παπαμιχαήλ, με αφορμή την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας του.

Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και στη Βάλια Χατζηθεοδώρου, εκφράζοντας την άποψη πως η ελληνική κοινωνία δεν επέτρεψε ποτέ στον Γιάννη Παπαμιχαήλ να αποδεσμευτεί από τη δημόσια εικόνα των δύο εμβληματικών γονιών του. Υπενθυμίζεται πως ο Γιάννης Παπαμιχαήλ μεταφέρθηκε στις 18 Νοεμβρίου στο νοσοκομείο Αττικόν, έπειτα από εισαγγελική παραγγελία και πρωτοβουλία συγγενικών του προσώπων, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά. «Στον Γιάννη Παπαμιχαήλ όλη η Ελλάδα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Αυτός ο άντρας αυτή τη στιγμή είναι 57 χρονών, δεν είναι ούτε γιος ούτε παιδί. Όλα αυτά τα χρόνια αντί να είναι αυτόφωτος και να προσδιορίζεται ως ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, ήταν ο γιος της Αλίκης και του Δημήτρη. Κανείς δεν είναι στη θέση του και εγώ μπορώ να καταλάβω το βάσανο ενός ανθρώπου να μην μπορεί να είναι αυτόφωτος», ανέφερε χαρακτηριστικά η Άριελ Κωνσταντινίδη.

Παράλληλα, η ηθοποιός προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση, περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και η ίδια όταν παρουσιάστηκε ως η διάδοχος της Αλίκης Βουγιουκλάκη. «Εγώ το είχα από τη μαμά του που δεν ήμουν δικό της παιδί κι όμως κουβαλούσα αυτό το προβοκατόρικο δικό της ως διάδοχος αλλά και πόσο εμπορικό ήταν αυτό, το οποίο όμως εμένα μου έκανε τεράστιο κακό γιατί δεν μπορούσα να αυτοπροσδιοριστώ. Και ήταν μια φήμη πριν από εμένα για εμένα. Έπρεπε συνεχώς να λέω “παιδιά δεν έχω σχέση. Ούτε θέλω, ούτε μπορώ ιδιοσυγκρασιακά να ανταποκριθώ σε αυτό”», εξομολογήθηκε.

Μέσα από τη δική της εμπειρία, η Άριελ Κωνσταντινίδη θέλησε να αναδείξει την ανάγκη να αντιμετωπίζεται ο Γιάννης Παπαμιχαήλ ως μια αυτόνομη προσωπικότητα και όχι αποκλειστικά ως ο γιος δύο θρύλων του ελληνικού κινηματογράφου.