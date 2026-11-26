Στο επίκεντρο αρνητικών σχολίων βρέθηκε για ακόμη μία φορά η Ιωάννα Τούνη, αυτή τη φορά με αφορμή ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό της επιχείρησής της στο Παρίσι.

Συγκεκριμένα, στο επίμαχο βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok του Fat Rat Paris, εμφανίζεται μία νεαρή γυναίκα καθισμένη χαμηλά, ενώ ένα άλλο άτομο πλησιάζει στο στόμα της ένα μικρό ροζ ποτήρι με καφέ. Το στιγμιότυπο συνοδεύεται από τη φράση «Πόσο γρήγορα θέλω τον καφέ μου στο κρεβάτι, μόλις ξυπνήσω», με την ανάρτηση να έχει χιουμοριστικό χαρακτήρα. Ωστόσο, το συγκεκριμένο αστείο δεν φαίνεται να εκτιμήθηκε από αρκετούς χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι έσπευσαν να εκφράσουν δημόσια τη δυσαρέσκειά τους.

Η λέξη «Εξευτελισμός» ήταν μεταξύ των χαρακτηρισμών που εμφανίστηκαν κάτω από την ανάρτηση, με αρκετούς να θεωρούν το συγκεκριμένο concept άστοχο και υποτιμητικό για τη γυναίκα που πρωταγωνιστεί στο βίντεο. Η ανάρτηση συγκέντρωσε δεκάδες σχόλια και εκατοντάδες κοινοποιήσεις, προκαλώντας συζητήσεις γύρω από τα όρια του χιούμορ στα social media.



Το επιχειρηματικό εγχείρημα της Ιωάννας Τούνη στο Παρίσι

Το Fat Rat αποτελεί το νέο επιχειρηματικό βήμα της γνωστής influencer στον χώρο της εστίασης. Πρόκειται για μια croissanterie στη γαλλική πρωτεύουσα, με βασικά προϊόντα τα κρουασάν και τον καφέ. Η Ιωάννα Τούνη δημιούργησε το κατάστημα σε συνεργασία με την ξαδέλφη της, Κωνσταντίνα Πανάγου, η οποία δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο της ζαχαροπλαστικής και συμμετέχει στην επιχείρηση ως pastry chef και συνιδιοκτήτρια. Αυτή τη φορά, πάντως, η επιχείρηση απασχόλησε το διαδίκτυο όχι για τις γλυκές δημιουργίες της, αλλά για την επιλογή του περιεχομένου που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.