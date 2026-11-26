Φουντώνουν τα σενάρια γύρω από την τηλεοπτική επιστροφή της Ελένης Μενεγάκη, με την Κατερίνα Καινούργιου να προσθέτει τη δική της εκτίμηση στο πολυσυζητημένο θέμα.

Μέσα από τη «Super Κατερίνα», η παρουσιάστρια σχολίασε την απόφαση της Ελένης Μενεγάκη να αναλάβει την παρουσίαση εκδήλωσης για την παχυσαρκία και να παραχωρήσει δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες. Όπως επισήμανε, η συγκεκριμένη κίνηση δεν της φαίνεται τυχαία, δεδομένου ότι στο παρελθόν η Ελένη Μενεγάκη είχε αρνηθεί ανάλογες επαγγελματικές προτάσεις. «Ξέρω εγώ ότι της ζητάνε πάρα πολλές παρουσιάσεις σε πολύ ωραία events, τις οποίες στο παρελθόν έχει αρνηθεί. Δεν μου φαίνεται τυχαίο το ότι επέλεξε να παρουσιάσει τη συγκεκριμένη εκδήλωση και να μιλήσει. Θεωρώ ότι κάτι μπορεί να ετοιμάζει. Εγώ την είδα πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ καλά, πολύ λαμπερή και μίλησε με τρομερή ευγένεια και αγάπη», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου.

Η παρουσιάστρια του Alpha στάθηκε, επίσης, στον τρόπο με τον οποίο η Ελένη Μενεγάκη τοποθετήθηκε απέναντι στη σημερινή τηλεοπτική πραγματικότητα, εκφράζοντας τον θαυμασμό της για τη στάση της. Από την πλευρά της, η Μαίρη Αυγερινοπούλου εκτίμησε πως μια ενδεχόμενη επιστροφή της Ελένης Μενεγάκη στη μικρή οθόνη θα μπορούσε να έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά από εκείνα που είχε συνηθίσει το τηλεοπτικό κοινό. «Πήρε την απόστασή της. Έχει ηρεμήσει. Ξέρει πραγματικά να παίζει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Είναι από τα πιο λαμπερά άτομα, από τα πιο χρυσά πρόσωπα που έχουν περάσει ποτέ από την ελληνική τηλεόραση, οπότε τώρα θεωρώ ότι ακόμα και η επιστροφή της μπορεί να είναι διαφορετική στο στιλ της», σημείωσε η δημοσιογράφος.

Πάντως, η ίδια η Ελένη Μενεγάκη δεν έχει ανακοινώσει κάποιο νέο τηλεοπτικό εγχείρημα, με το ενδεχόμενο επιστροφής της να εξακολουθεί να τροφοδοτεί τις συζητήσεις στα τηλεοπτικά πηγαδάκια.