Συνεχίζεται το τηλεοπτικό θρίλερ στο OPEN μετά τη διαρροή του βίντεο με τον έντονο καβγά ανάμεσα στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου κατά τη διάρκεια του διαφημιστικού διαλείμματος της εκπομπής «10 Παντού».

Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται η αρχισυντάκτρια της εκπομπής, Βάσω Μητρομάρα, η οποία διέψευσε τις πληροφορίες που την ήθελαν να έχει υποβάλει την παραίτησή της. Το πρωί της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, η Τίνα Μεσσαροπούλου είχε μεταφέρει μέσα από το «Happy Day» την πληροφορία πως η αρχισυντάκτρια θέλησε να αναλάβει την ευθύνη για όσα συνέβησαν, υποβάλλοντας την παραίτησή της, η οποία, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, δεν έγινε αποδεκτή από τη διοίκηση του σταθμού. Ωστόσο, η Βάσω Μητρομάρα θέλησε να βάλει τέλος στα σχετικά δημοσιεύματα, στέλνοντας προσωπικό μήνυμα στον Παύλο Σταματόπουλο. Ο δημοσιογράφος μετέφερε στον αέρα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» τη διάψευσή της. «Δεν έχω υποβάλει ποτέ την παραίτησή μου. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο και θα ήθελα να το αναφέρετε για να αποκατασταθεί και η επαγγελματική μου υπόσταση», ανέφερε στο μήνυμά της η αρχισυντάκτρια. «Όπως οφείλουμε ως δημοσιογράφοι και με βάση τη δημοσιογραφική δεοντολογία, ειδικά απέναντι σε συνάδελφο, το αναφέρουμε», συμπλήρωσε ο Παύλος Σταματόπουλος.

Από την πλευρά του, ο Γρηγόρης Μελάς διευκρίνισε πως, σύμφωνα με το δικό του ρεπορτάζ, η Βάσω Μητρομάρα είχε θέσει την παραίτησή της στη διάθεση του διευθυντή, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι την είχε υποβάλει επισήμως. Οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της διαρροής του βίντεο συνεχίζονται, με το περιστατικό να εξακολουθεί να απασχολεί το τηλεοπτικό παρασκήνιο.