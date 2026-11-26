Η Κατερίνα Θώμου είναι 32 ετών και κατάγεται από την όμορφη Χαλκιδική, με μια μικρή βουνίσια δόση Θεσσαλίας, καθώς από την πλευρά του πατέρα της έχει ρίζες από την Κρανέα Ελασσόνας. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται σε μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής στην Ελλάδα. Εχει ασχοληθεί ερασιτεχνικά με το ραδιόφωνο, μέσα από δύο τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς της Χαλκιδικής, ενώ έχει δημοσιεύσει και ορισμένα άρθρα σε τοπικό ενημερωτικό μέσο. Ενα κομμάτι της ζωής της που θα ήθελε επίσης να μοιραστεί είναι η προσωπική της εμπειρία με τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, με την οποία ήρθε αντιμέτωπη στην εφηβεία της. Αυτό την ανάγκασε να ωριμάσει και να ανακαλύψει τη δύναμή της νωρίτερα απ’ ό,τι περίμενε.

ΣΠΟΥΔΕΣ: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας.

ΣΤΟΧΟΣ – ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ: Να εξελιχθώ επαγγελματικά στον χώρο της επικοινωνίας, των δημοσίων σχέσεων και των media. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα και ο χώρος της δημοσιογραφίας και της τηλεόρασης, καθώς αγαπώ την επικοινωνία, την έκφραση και την επαφή με τον κόσμο. Δεν αποκλείω το ενδεχόμενο να δοκιμάσω νέες τηλεοπτικές εμπειρίες, εφόσον προκύψει μια πρόταση που θα ταιριάζει στην προσωπικότητά μου.

ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ REALITY; Πρόσφατα με είχαν καλέσει σε ένα casting που δεν μπορώ να αποκαλύψω ακόμα! Βέβαια, θα ήθελα να πάω σε ένα παιχνίδι μαγειρικής για να δουν οι συνάδελφοί μου ότι ξέρω να μαγειρεύω, κι ας πηγαίνω χωρίς ταπεράκια στη δουλειά!

Η ΣΧΕΣΗ ΣΟΥ ΜΕ ΤΑ SOCIAL MEDIA: Αγαπώ ιδιαίτερα το Instagram, καθώς μου δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάζω τη δική μου αισθητική μέσα από φωτογραφίες, stories και συνεργασίες, ενώ στο TikTok απολαμβάνω περισσότερο τον αυθορμητισμό και την πιο άμεση επικοινωνία με το κοινό. Μπορείτε να με βρείτε στο Instagram ως @katerina.thomou και στο TikTok ως @katerinathomou.

ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥ ΤΑ SOCIAL MEDIA; Παρακολουθώ τις εξελίξεις στον χώρο της μόδας, της ομορφιάς, τα νέα trends, αλλά και χιουμοριστικό περιεχόμενο. Επηρεάζομαι από ανθρώπους που έχουν αισθητική, αυθεντικότητα και προσωπικότητα, όχι απαραίτητα από εκείνους που έχουν τους περισσότερους ακολούθους.

ΠΟΥ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΕΙΣ; Μου αρέσουν τα προσεγμένα εστιατόρια, τα όμορφα cocktail bars και τα ιδιαίτερα στέκια, αλλά, αν υπάρχει κάτι που έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, αυτό είναι τα μπουζούκια! Μπορώ να απολαύσω εξίσου ένα κομψό δείπνο, ένα χαλαρό ποτό ή μια βραδιά γεμάτη ελληνική μουσική, χορό και κέφι!