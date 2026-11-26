Με τα μάτια της Μέδουσας

Χιλιάδες άνθρωποι, μέσα στους οποίους και η αυτού μικρότης της η Μέδουσα, παρακολουθούν ενεοί και μισοχαζεμένοι από τα πολλά φρέντο εσπρέσο και την κίνηση στην Κηφισίας τον χαμό που έχει προκαλέσει το «Grand Theft Auto 6», καθώς το βιντεοπαιχνίδι της Rockstar Games εξελίσσεται σε παγκόσμιο οικονομικό και πολιτιστικό φαινόμενο. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, οι πωλήσεις λιανικής ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ μέσα στο πρώτο 24ωρο, ενώ οι προπωλήσεις έφτασαν τα 32.500.000 αντίτυπα.

Η κυκλοφορία του επηρέασε ακόμη και τον προγραμματισμό των εργαζομένων, ενώ εκτιμάται -βασιμότατα!- ότι θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά τεχνολογίας, στις υπηρεσίες delivery και στις πλατφόρμες streaming. Η παγκόσμια επιτυχία του «GTA VI» έχει επαναφέρει με κάθε πιθανό τρόπο στο προσκήνιο μια σειρά ζητημάτων που απασχολούν την ευρωπαϊκή πολιτική, από την ανταγωνιστικότητα και την τεχνολογική καινοτομία έως την προστασία των ανηλίκων και τη ρύθμιση της βιομηχανίας των βιντεοπαιχνιδιών.

Αν και σήμερα αποτελεί προϊόν του αμερικανικού ομίλου Take-Two Interactive, το «Grand Theft Auto» γεννήθηκε στη Σκωτία, γεγονός που αποκτά ιδιαίτερη σημασία στη συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης μετά το Brexit. Παράλληλα, το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης μικροσυναλλαγών και εικονικών νομισμάτων στη μελλοντική, διαδικτυακή έκδοση του παιχνιδιού συνδέεται με τις σχεδιαζόμενες ευρωπαϊκές ρυθμίσεις του Digital Fairness Act, που αποσκοπούν στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην προστασία των ανήλικων καταναλωτών.

Το «GTA VI» φέρει ηλικιακή διαβάθμιση PEGI 18, λόγω του περιεχομένου του, ωστόσο οι περιορισμοί στην αγορά του δεν διασφαλίζουν ότι οι ανήλικοι δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό. Καθοριστικός παραμένει ο ρόλος των γονέων, οι οποίοι καλούνται να λαμβάνουν αποφάσεις αφού ενημερωθούν. Ξέρουμε όλες και όλοι ότι μια χαρά θα παίξουν το συγκεκριμένο παιχνίδι και 14χρονα και 15χρονα…

Το επίκεντρο του προβληματισμού μετατοπίζεται -αυτήν τη στιγμή που μιλάμε και γράφουμε- από την υποτιθέμενη σύνδεση των βίαιων παιχνιδιών με την πραγματική βία στη διάκριση μεταξύ επιβλαβούς, απαγορευμένου και ηλικιακά ακατάλληλου περιεχομένου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πάντως, (για να τα λέμε όλα) παρουσιάζει και η δήλωση της διοίκησης της Take-Two, ότι το παιχνίδι δημιουργήθηκε χωρίς τη χρήση παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης, σε μια περίοδο κατά την οποία το 40% των δημιουργών βιντεοπαιχνιδιών αξιοποιεί τη συγκεκριμένη τεχνολογία και ο κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με μαζικές απολύσεις. Γενικώς, το νέο «GTA VI» επιχειρεί ουσιαστικά να μετατρέψει τον ανοιχτό κόσμο του σε μια ζωντανή ψηφιακή κοινωνία, όπου ο παίκτης δεν ακολουθεί απλώς μια ιστορία, αλλά διαμορφώνει τη δική του καθημερινότητα.

Η δράση εκτυλίσσεται στη Λεονίντα, μια φανταστική εκδοχή της Φλόριντα, με επίκεντρο τη Vice City, που παρουσιάζεται σχεδόν ως διπλάσια σε μέγεθος από το Los Santos του «GTA V». Ο πλούσιος κόσμος του παιχνιδιού αποκαλύπτεται σταδιακά, επιβραβεύοντας την περιέργεια και την εξερεύνηση. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται ο Τζέισον Ντιβάλ, πρώην στρατιωτικός με διασυνδέσεις στον κόσμο των ναρκωτικών, και η Λουσία Καμίνος, η οποία έχει περάσει από τη φυλακή. Οι παίκτες μπορούν να εναλλάσσονται μεταξύ των δύο χαρακτήρων, ενώ η σχέση τους εξελίσσεται μέσα από κοινές δραστηριότητες, από τις καθημερινές εξόδους έως τις ληστείες.

Μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές αφορά τη συμπεριφορά της αστυνομίας: Οι Αρχές δεν γνωρίζουν πλέον αυτόματα την ταυτότητα του δράστη, αλλά βασίζονται σε μαρτυρίες και συγκεκριμένα στοιχεία. Οι καταδιώξεις αποκτούν μεγαλύτερη πολυπλοκότητα, ενώ η εγκληματική συμπεριφορά του παίκτη μπορεί να επηρεάσει ακόμα και την εξέλιξη της ιστορίας.

Η Rockstar επιχειρεί να δώσει βάθος ακόμα και στις πιο καθημερινές πλευρές της ζωής των πρωταγωνιστών. Η διατροφή, η άσκηση και η έλλειψη ύπνου επηρεάζουν τη φυσική τους κατάσταση και την εμφάνισή τους, ενώ οι περαστικοί αντιδρούν στη συμπεριφορά τους. Περισσότερα από 170 είδη ζώων, μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες, ψάρεμα, καταδύσεις, αθλητικές δραστηριότητες, κοινωνικά δίκτυα, ραδιοφωνικοί σταθμοί και podcasts συνθέτουν έναν κόσμο που φιλοδοξεί να ξεπεράσει τα όρια ενός συμβατικού βιντεοπαιχνιδιού δράσης.

Μωρέ, τι μας λέτε… Μοιάζει φανταστικό. Κι έχει και Αλκηστη Πρωτοψάλτη μέσα! Οχι ότι είναι το μόνο βίαιο και επικίνδυνο βιντεοπαιχνίδι που κυκλοφορεί στην αγορά. Να ξέρουμε και τι λέμε…