Με ειλικρίνεια μίλησε η Νικολέττα Καρρά για τη σχέση της με τον χρόνο, την εξωτερική της εμφάνιση και τις αισθητικές παρεμβάσεις.

Η γνωστή ηθοποιός βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου στο πλατό της εκπομπής «Super Κατερίνα», όπου εξήγησε πως, αν και φροντίζει την εμφάνισή της, δεν επιθυμεί να χάσει τη φυσιογνωμία της. Μάλιστα, η ίδια αντιμετωπίζει θετικά τα σημάδια που αφήνει ο χρόνος στο πρόσωπό της, καθώς θεωρεί πως αντανακλούν την ωριμότητα και την αυτοπεποίθηση που έχει αποκτήσει μεγαλώνοντας. «Κάνω πολύ βασικά πράγματα, σαφώς προσέχω τον εαυτό μου, αλλά γενικώς δεν θέλω να αλλάξω χαρακτηριστικά πάνω μου, ούτε θέλω να παραμορφωθώ. Θέλω να είμαι εγώ πάντα και δεν σου κρύβω ότι μου αρέσει κιόλας. Η ωριμότητα φαίνεται και στο πρόσωπο, οπότε αυτό φέρει μαζί του και κάποια θετικά, όπως είναι η αυτοπεποίθηση, πράγματα που δεν υπήρχαν παλιά. Οπότε μου αρέσει αυτά να φαίνονται στο πρόσωπό μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η Νικολέττα Καρρά αναφέρθηκε στον θαυμασμό που τρέφει για τις άλλες γυναίκες, τονίζοντας πως δεν διστάζει να αναγνωρίσει και να εκφράσει ανοιχτά την εκτίμησή της για την ομορφιά τους. «Αγαπάω τις άλλες γυναίκες, τις θαυμάζω και πάντα θαυμάζω τις ωραίες γυναίκες. Είμαι η πρώτη που λέω για μία ωραία γυναίκα ότι είναι ωραία γυναίκα», συμπλήρωσε η ηθοποιός.