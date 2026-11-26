Ενα μικρό spoiler για το επόμενο επαγγελματικό της βήμα έκανε η Ρία Ελληνίδου! Η τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα βίντεο από τα γυρίσματα νέου videoclip για το καινούργιο της τραγούδι και έβαλε τους followers της σε σκέψεις, ζητώντας τους να μαντέψουν τι ετοιμάζει. Οι θαυμαστές της έσπευσαν να σχολιάσουν, με τους περισσότερους να απαντούν ότι ετοιμάζει χριστουγεννιάτικο τραγούδι!