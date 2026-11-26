Τη δική της κατάταξη στα μεγάλα ονόματα της ελληνικής τηλεόρασης έκανε η Ζήνα Κουτσελίνη, δίνοντας την πρωτιά στην Ελένη Μενεγάκη και τοποθετώντας στη δεύτερη θέση τη Ρούλα Κορομηλά.

Με αφορμή την πρόσφατη δημόσια εμφάνιση της Ελένης Μενεγάκη σε εκδήλωση για την παχυσαρκία και τις δηλώσεις της για το ενδεχόμενο τηλεοπτικής επιστροφής, η Ζήνα Κουτσελίνη μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για την παρουσιάστρια. «Η Ελένη… Η Ελένη όλων… Η Ελένη της τηλεόρασης. Κι αν υπάρχει ψυχαγωγία και έχει όνομα είναι η Ελένη. Εγώ νομίζω ότι αν κανείς, ας πούμε, έχει μια αφετηρία στην τηλεόραση, συγγνώμη Ρούλα, είναι η Ελένη. Δηλαδή αν εγώ πρέπει να βάλω το κεφάλι μου και να πω πες μου την ψυχαγωγία της τηλεόρασης, θα σου πω Ελένη. Μετά θα σου πω και τη Ρούλα, θα σου πω το Γρηγόρη, αλλά μετά», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όταν ο Γρηγόρης Γκουντάρας επισήμανε πως η Ρούλα Κορομηλά ενδεχομένως να μην άκουγε ευχάριστα τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, η παρουσιάστρια επέμεινε στην άποψή της. «Την ιστορία της πρωινής ζώνης την κατέγραψε η Ελένη. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Και της ψυχαγωγίας γενικότερα. Αυτή είναι η δική μου γνώμη», υπογράμμισε.

Η Ζήνα Κουτσελίνη γύρισε, μάλιστα, τον χρόνο πίσω στα πρώτα τηλεοπτικά βήματα της Ελένης Μενεγάκη στον ΑΝΤ1, αποκαλύπτοντας έναν χαρακτηριστικό διάλογο της εποχής. «Εγώ πιστεύεις ότι θα τα πω μια μέρα;», την είχε ρωτήσει τότε η Ελένη Μενεγάκη, με τη Λίτσα Πατέρα να απαντά προφητικά: «Αυτή όχι μόνο θα τα πει, θα μας τη λέει κιόλας».

Η επιθυμία της πριν αποχαιρετήσει την τηλεόραση

Η Ζήνα Κουτσελίνη αποκάλυψε, τέλος, πως έχει μία μεγάλη τηλεοπτική επιθυμία, την οποία θα ήθελε να πραγματοποιήσει πριν ολοκληρώσει τη δική της πορεία στη μικρή οθόνη. «Θέλω φεύγοντας εγώ από την τηλεόραση να έχω μια τηλεοπτική συνάντηση με την Ελένη, οι δυο μας», εξομολογήθηκε, εξηγώντας πως θα ήθελε να αναπολήσουν μαζί την τηλεόραση μιας άλλης εποχής, που, όπως χαρακτηριστικά είπε, «είχε γέλιο, είχε χαρά, είχε υπευθυνότητα».