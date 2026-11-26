Απαντήσεις για ένα περιστατικό από το παρελθόν, το οποίο επανήλθε στο προσκήνιο έπειτα από έξι χρόνια, έδωσε ο Δημήτρης Σκουλός.

Ο γνωστός φωτογράφος βρέθηκε καλεσμένος της Σίσσυς Χρηστίδου στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», όπου μίλησε για την απόφασή του να ασχοληθεί με την πολιτική, αλλά και για την κριτική που ήδη δέχεται. Με αφορμή τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό, ο ίδιος εξέφρασε την επιθυμία του να ασχοληθεί με τα προβλήματα των μικρών επιχειρήσεων. «Κάποιος που δεν τα ζει δεν μπορεί να τα φωνάξει. Εγώ αυτό θέλω να γίνω. Η φωνή. Η φωνή των μικρών», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όταν η Σίσσυ Χρηστίδου τον ρώτησε εάν είναι προετοιμασμένος για την κριτική που συνεπάγεται η ενασχόληση με τα κοινά, εκείνος απάντησε πως ήδη βιώνει ανάλογες καταστάσεις.

Μάλιστα, αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που σημειώθηκε πριν από έξι χρόνια, κατά τη διάρκεια φωτογράφισης για εξώφυλλο περιοδικού στο κέντρο της Αθήνας. «Εγώ όταν έχω την κάμερα στα χέρια μου, έχεις ζήσει, είμαι εκεί. Όσο κάνω λήψη δε βλέπω τίποτα. Είναι ένα τούνελ για μένα όλο αυτό. Φωτογράφιζα και ξάπλωσε δίπλα μου ένας άστεγος», περιέγραψε. Όπως υποστήριξε, μόλις ολοκλήρωσε τη λήψη και αντιλήφθηκε την παρουσία του άνδρα, ζήτησε από τους συνεργάτες του να αλλάξουν σημείο φωτογράφισης. «Παιδιά, όπως είμαστε να μεταφερθούμε, πάμε κάπου αλλού. Δεν είναι ωραίο αυτό», θυμήθηκε ότι τους είχε πει. Σύμφωνα με τον Δημήτρη Σκουλό, το συγκεκριμένο περιστατικό επανήλθε έξι χρόνια αργότερα μέσα από αναρτήσεις που αμφισβητούσαν την αξιοπιστία του. Ο φωτογράφος, πάντως, συμφώνησε με τη Σίσσυ Χρηστίδου πως ο δημόσιος έλεγχος του παρελθόντος όσων επιλέγουν να ασχοληθούν με την πολιτική είναι θεμιτός. «Και πολύ καλά κάνει. Δεν μπορεί κάποιος να ασχοληθεί με τα κοινά όταν δεν έχει έντιμο βίο», κατέληξε.