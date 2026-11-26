Χωρίς να δώσει σαφή απάντηση για όσα ακούγονται γύρω από την προσωπική της ζωή, η Αφροδίτη Χατζημηνά τοποθετήθηκε για τις φήμες που τη συνδέουν ερωτικά με τον Θοδωρή Φέρρη. Η τραγουδίστρια μίλησε με ιδιαίτερα θετικά λόγια για την επαγγελματική τους συνεργασία, αλλά επέλεξε να μην ανοίξει τη συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο μιας σχέσης.

Οι δηλώσεις της, τις οποίες είχε παραχωρήσει δύο ημέρες νωρίτερα στις τηλεοπτικές κάμερες, προβλήθηκαν στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινό». Αναφερόμενη στη συνεργασία της με τον τραγουδιστή, η Αφροδίτη Χατζημηνά περιέγραψε ένα πολύ καλό κλίμα, τονίζοντας ότι εκείνος βρίσκεται κοντά στους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύει.

«Είμαστε πολύ καλά στη συνεργασία μας, είναι πολύ δοτικός, μας μιλάει σε όλους πάρα πολύ. Θέλει να είμαστε ο εαυτός μας», είπε χαρακτηριστικά.

Όταν, όμως, η συζήτηση πέρασε στις πληροφορίες που τους θέλουν ζευγάρι, η απάντησή της ήταν διαφορετική. Η τραγουδίστρια δεν θέλησε να επεκταθεί στο συγκεκριμένο θέμα, λέγοντας στους δημοσιογράφους: «Αχ βρε παιδιά, δεν αφορά κανέναν αυτό το πράγμα».

Η αμηχανία του Θοδωρή Φέρρη μπροστά στην κάμερα

Αντίστοιχες ερωτήσεις δέχτηκε και ο Θοδωρής Φέρρης, ο οποίος βρέθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου τον συνάντησε ο Γρηγόρης Μπάκας για την εκπομπή «Πρωινό».

Ο τραγουδιστής έδειξε να αιφνιδιάζεται από τις ερωτήσεις σχετικά με την προσωπική του ζωή, παραδεχόμενος ότι δεν έχει συνηθίσει να βρίσκεται αντιμέτωπος με τέτοιου είδους δημοσιεύματα. Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια νέα πραγματικότητα την οποία προσπαθεί να διαχειριστεί.

«Είναι πράγματα που πρέπει να συνηθίσω ότι θα υπάρχουν στη ζωή μου. Τι να πω; Δεν έχω να πω κάτι. Αν είμαι ερωτευμένος θα το δείτε», ανέφερε.

Οι δύο καλλιτέχνες βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο της συζήτησης εξαιτίας των δημοσιευμάτων που κάνουν λόγο για μεγαλύτερη οικειότητα μεταξύ τους. Κανείς από τους δύο, πάντως, δεν έδωσε ξεκάθαρη επιβεβαίωση για όσα ακούγονται γύρω από την προσωπική τους σχέση.