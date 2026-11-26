Φωτιά ξέσπασε την Πέμπτη (26.11.2026) σε μετρό στο κέντρο της Αθήνας, και συγκεκριμένα στον σταθμό Ομονοίας. Για την ασφάλεια των επιβατών, οι Αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο του σταθμού

Σύμφωνα με πληροφορίες, τσάντα με πυροτεχνήματα πήρε φωτιά με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Ομόνοια, κοντά στο σταθμαρχείο έπειτα από διαδοχικούς ήχους μικρής έκρηξης που προκλήθηκαν.

Η φωτιά περιορίστηκε άμεσα από κλιμάκια της ΕΛΑΣ, ενώ δεν κρίθηκε αναγκαία η παρέμβαση της Πυροσβεστικής.