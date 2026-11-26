Για δεύτερη φορά φαίνεται πως ετοιμάζονται να ανταλλάξουν όρκους αιώνιας αγάπης ο Κάνιε Γουέστ και η Μπιάνκα Σενσόρι, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά τον μυστικό γάμο τους.

Τα σχέδια του πολυσυζητημένου ζευγαριού αποκάλυψε κατά λάθος η θεία της Αυστραλής αρχιτέκτονα, Κέλι, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με την πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή «Fifi, Fev & Nick» στη Μελβούρνη. Σύμφωνα με τη Daily Mail, η γυναίκα συμμετείχε σε ενότητα της εκπομπής σχετικά με συγγενικές σχέσεις με διάσημα πρόσωπα, όταν αποκάλυψε πως είναι θεία της Μπιάνκα Σενσόρι. Ωστόσο, η συζήτηση πήρε απρόσμενη τροπή, καθώς η ίδια αποκάλυψε πως αρκετά μέλη της οικογένειας ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους για να παρευρεθούν στην ανανέωση των γαμήλιων όρκων του ζευγαριού. «Πολλά μέλη της οικογένειάς μας θα πάνε στο εξωτερικό για τον γάμο τους τον επόμενο μήνα… Είναι παντρεμένοι, αλλά ξανακάνουν τους όρκους τους, ναι. Δεν έχω προσκληθεί», ανέφερε γελώντας.

Kanye West and Bianca Censori set to renew wedding vows as Australian architect’s aunt spills surprise plans – and reveals she wasn’t invited https://t.co/Wj4TItPs4K — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 26, 2026

Προς το παρόν, τόσο η τοποθεσία της τελετής όσο και η λίστα των καλεσμένων παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, ενώ κανένας από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει δημοσίως την είδηση.

Υπενθυμίζεται πως ο διάσημος ράπερ και η Αυστραλή αρχιτέκτονας παντρεύτηκαν τον Δεκέμβριο του 2022, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.