Μια όμορφη έκπληξη περίμενε την Ηβη Αδάμου από τους αγαπημένους της φίλους! Η τραγουδίστρια είχε τα γενέθλιά της και οι φίλοι της τής ετοίμασαν ένα πάρτι-έκπληξη! Καθώς άνοιξε την πόρτα, τους είδε όλους μπροστά της, έτοιμους να γιορτάσουν μαζί της. Φυσικά, δεν θα μπορούσαν να λείπουν ο Μιχάλης Κουινέλης και η κόρη τους!