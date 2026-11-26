Αναπροσαρμογές στο βραδινό πρόγραμμά του ετοιμάζει το MEGA ενόψει της επιστροφής των «Ράδιο Αρβύλα», με τη νέα θέση της σατιρικής εκπομπής να επηρεάζει και τη μετάδοση της φετινής δραματικής παραγωγής «Δυο μαύρα πουκάμισα». Η σειρά με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Μπισμπίκη αλλάζει ημέρες προβολής, καθώς το κανάλι αναδιαμορφώνει την prime time της εβδομάδας.

Ο Αντώνης Κανάκης και η παρέα του κάνουν πρεμιέρα τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου στις 22:00, ενώ το «Ράδιο Αρβύλα» θα μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη την ίδια ώρα. Η επιστροφή της εκπομπής δημιουργεί νέα δεδομένα στον προγραμματισμό του σταθμού, με αποτέλεσμα να υπάρξει αλλαγή στη θέση της δραματικής σειράς.

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής αυτής της αναδιάταξης είναι ο Βασίλης Μπισμπίκης, καθώς τα «Δυο μαύρα πουκάμισα», στα οποία συμπρωταγωνιστεί με τον Αντώνη Μυριαγκό και τη Μαριάνα Κιμούλη, απομακρύνονται από το πρόγραμμα της Δευτέρας και της Τρίτης.

Η αλλαγή, πάντως, δεν σημαίνει ότι η σειρά ολοκληρώνεται ή αποσύρεται από το πρόγραμμα του MEGA. Αντίθετα, από την προσεχή εβδομάδα μεταφέρεται στην prime time της Κυριακής, όπου θα προβάλλεται με διπλό επεισόδιο.

Πρόκειται για μία από τις πρώτες σημαντικές αλλαγές που συνοδεύουν την τηλεοπτική επιστροφή της παρέας του Αντώνη Κανάκη στο MEGA, με το κανάλι να διαμορφώνει εκ νέου τις βραδινές του επιλογές.