Μια πόλη γεμάτη αναμνήσεις, όνειρα, αλλά και μια μεγάλη απουσία είναι πλέον για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου η Θεσσαλονίκη.

Ο γνωστός παρουσιαστής έδωσε το «παρών» σε συνέδριο αφιερωμένο στη συμπρωτεύουσα, όπου αναφέρθηκε στην επαγγελματική του διαδρομή, στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα πρώτα του βήματα στην Αθήνα, αλλά και στην απώλεια της πολυαγαπημένης του μητέρας. Σε απόσπασμα της ομιλίας του, που προβλήθηκε την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», ο παρουσιαστής θυμήθηκε την πρώτη του τηλεοπτική αποτυχία και τη συζήτηση που είχε τότε με τη μητέρα του. «Όταν έφυγα από τη Θεσσαλονίκη για να κατέβω στην Αθήνα, είχε κλείσει ένας κύκλος πραγμάτων. Είμαι πάρα πολύ περήφανος που ξεκίνησα από το TV Μακεδονία. Ήμουν ένας άνθρωπος που είχε όνειρα στο μυαλό του, δε σημαίνει ότι θα τα κατάφερνα. Φανταστείτε ότι όταν πήγα στην Αθήνα, δεν πήγε καλά τηλεοπτικά η πρώτη χρονιά», ανέφερε αρχικά. «Όταν απέτυχα την πρώτη χρονιά τηλεοπτικά στην Αθήνα, η μάνα μου με ρώτησε αν θα γυρίσω πίσω και της απάντησα, “όχι, δε θα γυρίσω. Δεν πειράζει, προσπάθησα…”», συμπλήρωσε.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά του στα συναισθήματα που του γεννά πλέον η επιστροφή στη Θεσσαλονίκη, καθώς η χαρά της επιστροφής συνυπάρχει με τη θλίψη της απώλειας. «Είναι μια μίξη στεναχώριας και χαράς όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πλέον, γιατί έχει φύγει η μητέρα μου. Αλλά είναι μεγάλη χαρά όταν έρχομαι στην πόλη αυτή, γιατί νιώθω ότι μπορώ να πάω σε μια γωνιά, να πιω μια ρετσίνα και να περάσει η ώρα ευχάριστα», εξομολογήθηκε.

Υπενθυμίζεται πως η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2026, έπειτα από μεγάλη περιπέτεια με την υγεία της.