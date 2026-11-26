Πλέον ούτε ένα λουλούδι στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη δεν μπορούν να αφήσουν όσοι επισκέπτονταν το μνήμα του στο Γ’ Νεκροταφείο Νίκαιας. Η τοποθέτηση πόρτας στον χώρο όπου προχωρούν οι εργασίες για την κατασκευή του μαυσωλείου έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με έναν άνθρωπο που δηλώνει θαυμαστής του τραγουδιστή να ξεσπά δημόσια κατά της οικογένειάς του.

Η αλλαγή που έγινε στο σημείο αποκλείει πλέον την πρόσβαση του κοινού. Μέχρι πρότινος, άνθρωποι που ήθελαν να τιμήσουν τη μνήμη του καλλιτέχνη μπορούσαν να πλησιάσουν και να αφήσουν λουλούδια ή προσωπικά αντικείμενα. Αυτό πλέον δεν είναι εφικτό.

Στη θέση του υπάρχοντος μνήματος πρόκειται να δημιουργηθεί μαυσωλείο, όπου θα τοποθετηθούν τα οστά του Γιώργου Μαζωνάκη και της αγαπημένης του σκυλίτσας, Αρίθας. Η κατασκευή είχε ήδη προκαλέσει συζητήσεις, όμως η προσθήκη της πόρτας έφερε νέες αντιδράσεις.

«Πήγαινα εκεί σχεδόν κάθε μέρα»

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η ανάρτηση χρήστη του X, ο οποίος δημοσίευσε φωτογραφία από τον χώρο και απευθύνθηκε στην οικογένεια του τραγουδιστή, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για τον αποκλεισμό των επισκεπτών.

«Μπράβο, συγχαρητήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Βάλατε και πόρτα. Τι φοβηθήκατε πια, μη σηκωθεί ο Γιώργος και φύγει; Ένας άνθρωπος που έλεγε “Ανήκω σε μένα”, κι εμείς σήμερα να στεκόμαστε απ’ έξω με ένα λουλούδι στο χέρι», έγραψε.

Στην ίδια ανάρτηση περιέγραψε πόσο συχνά επισκεπτόταν το μνήμα, αλλά και τις εικόνες που έχει κρατήσει από τις πρώτες ημέρες μετά τον θάνατο του τραγουδιστή. Θυμήθηκε τα λουλούδια, τα εικονάκια και τα κομποσκοίνια που άφηναν οι επισκέπτες, ενώ αναφέρθηκε και στους καφέδες και τα τσιγάρα που είχε δει πάνω στο μνήμα κατά τη διάρκεια των εργασιών, κάτι που τον είχε ενοχλήσει ιδιαίτερα.

Ο συντάκτης της ανάρτησης υποστήριξε ακόμη ότι είχε γνωρίσει τον Γιώργο Μαζωνάκη στη νυχτερινή ζωή και θυμάται την ευγένεια, τον πληθυντικό και το χιούμορ του. Εκείνο που, όπως αναφέρει, θα ήθελε να υπάρχει στο σημείο ήταν ένα απλό μνήμα, μια φωτογραφία και αρκετός χώρος ώστε όσοι τον αγάπησαν να μπορούν να σταθούν κοντά του.

Μπράβο, συγχαρητήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Βάλατε και πόρτα. Τι φοβηθήκατε πια, μη σηκωθεί ο Γιώργος και φύγει; Ένας άνθρωπος που έλεγε “Ανήκω σε μένα”, κι εμείς σήμερα να στεκόμαστε απ’ έξω με ένα λουλούδι στο χέρι. Εγώ πήγαινα εκεί σχεδόν κάθε μέρα. Για βδομάδες περίμενα να δω μια φωτογραφία του, να διαβάσω κάπου το όνομά του. Θυμάμαι τα λουλούδια, τα εικονάκια, τα κομποσκοίνια που άφηνε ο κόσμος. Θυμάμαι κι όταν άρχισαν οι δουλειές και είδα πάνω στο μνήμα καφέδες και τσιγάρα. Αυτό ακόμα μου κάθεται στο στομάχι. Εγώ κοίταζα πού θα ακουμπήσω το λουλούδι μου κι ο άλλος βρήκε εκεί να παρατήσει τον καφέ του. Τον γνώρισα τον Γιώργο στη νύχτα. Θυμάμαι την ευγένειά του, τον πληθυντικό του, την πλάκα του. Κι αναρωτιέμαι ποιος απ’ όσους τον γνώρισαν βλέπει αυτούς τους τοίχους και λέει “ναι, αυτό ταιριάζει στον Γιώργο”. Ένα απλό μνήμα, μια φωτογραφία του και λίγο χώρο να μπορεί όποιος τον αγάπησε να σταθεί κοντά του. Τόσο πολύ ήταν αυτό που θέλαμε; Κι όσο για την πόρτα, ξέρετε πού περίμενα να τη δω κλειστή; Σ’ αυτούς που βγαίνουν στα κανάλια και πιάνουν στο στόμα τους τον αδερφό σας. Πόσες φορές περίμενα ν’ ακούσω από εσάς ένα “φτάνει πια” για τον Γιώργο. Εκεί όμως η πόρτα έμεινε ορθάνοιχτη. Την πόρτα την κλείσατε σ’ εμάς που ερχόμασταν να του πούμε μια καλημέρα. Ντροπή σας . Ο Γιώργος μας θα δικαιωθεί. Το πιστεύω πως κι από κει ψηλά θα βρει ο ίδιος τον τρόπο να βγει η αλήθεια στο φως. Την ύβρη την είδαμε. Τώρα έχει σειρά η Νέμεσις. #μαζωνάκης

#Μαζω

#osozwMazw

#megalivenews — Artemis (@giatotheo) November 26, 2026

Η αιχμή για την οικογένεια και την πόρτα που έμεινε ανοιχτή

Το πιο σκληρό σημείο της παρέμβασής του αφορά τη στάση που, κατά την άποψή του, κράτησε η οικογένεια απέναντι σε όσους μιλούσαν δημόσια για τον αδελφό τους.

«Κι όσο για την πόρτα, ξέρετε πού περίμενα να τη δω κλειστή; Σ’ αυτούς που βγαίνουν στα κανάλια και πιάνουν στο στόμα τους τον αδερφό σας. Πόσες φορές περίμενα ν’ ακούσω από εσάς ένα “φτάνει πια” για τον Γιώργο. Εκεί όμως η πόρτα έμεινε ορθάνοιχτη. Την πόρτα την κλείσατε σ’ εμάς που ερχόμασταν να του πούμε μια καλημέρα. Ντροπή σας», έγραψε.

Κλείνοντας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η αλήθεια θα βγει στο φως και ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης θα δικαιωθεί, χρησιμοποιώντας τις λέξεις «ύβρη» και «Νέμεσις».