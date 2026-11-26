Νεκρός σε αγροτική περιοχή κοντά στο χωριό Περιθώρι εντοπίστηκε ο 24χρονος από τη Βουλγαρία, του οποίου τα ίχνη είχαν χαθεί από το περασμένο Σάββατο στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας. Ο νεαρός έφερε τραύματα από καραμπίνα, ενώ για τη δολοφονία του συνελήφθη ο 50χρονος εργοδότης και κουμπάρος του.

Η υπόθεση πήρε διαφορετική τροπή όταν, κατά την αστυνομική έρευνα στο σπίτι του 50χρονου κτηνοτρόφου, εντοπίστηκαν τρεις καραμπίνες. Η μία ήταν δηλωμένη στο όνομά του, ενώ οι άλλες δύο εμφανίζονταν καταχωρισμένες στο όνομα συγγενικού του προσώπου.

Οι αστυνομικοί ζήτησαν εξηγήσεις για την ύπαρξη των όπλων και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 50χρονος έπειτα από την πίεση των ερωτήσεων φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, υποδεικνύοντας παράλληλα το σημείο όπου είχε θάψει τη σορό του 24χρονου.

Η διαφορά στα χρήματα και η ερωτική εκδοχή

Αρχικά, η εξαφάνιση του νεαρού είχε συνδεθεί με οικονομική διαφορά που φέρεται να είχε με τον 50χρονο. Ο 24χρονος είχε φτάσει το Σάββατο στο Νευροκόπι από τη Βουλγαρία προκειμένου να εισπράξει χρήματα που, σύμφωνα με το περιβάλλον του, του οφείλονταν από την εργασία του.

Ωστόσο, υπήρχε μεγάλη απόκλιση ως προς το ποσό. Άνθρωποι από το περιβάλλον του θύματος έκαναν λόγο για οφειλή ύψους 10.000 ευρώ, ενώ από την πλευρά του 50χρονου αναφερόταν ότι η οικονομική εκκρεμότητα ανερχόταν μόλις σε 100 έως 150 ευρώ.

Τα δεδομένα διαφοροποιήθηκαν μετά την ομολογία του 50χρονου, ο οποίος φέρεται να αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι η δολοφονία είχε ερωτικό κίνητρο. Σύμφωνα με όσα περιγράφονται για την υπόθεση, οι δύο άνδρες είχαν κανονίσει να συναντηθούν σε απομονωμένο σημείο, όπου ακολούθησε έντονος καβγάς. Εκεί ο 50χρονος φέρεται να πυροβόλησε με καραμπίνα τον 24χρονο.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από τα τοπικά μέσα, οι δυο τους ήταν κουμπάροι κι όπως φέρεται να υποστήριξε στην ομολογία του ο 50χρονος κτηνοτρόφος ήταν κι εραστές με τον νεαρό αλλοδαπό τον οποίο σκότωσε με καραμπίνα στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας.

Ο 50χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος, είχε βαφτίσει τα δύο παιδιά του νεαρού, με τους δύο άνδρες να συνδέονται τόσο με προσωπική όσο και με επαγγελματική σχέση, καθώς ο δράστης ήταν κι εργοδότης του θύματος.

Η μεταφορά της σορού και ο 23χρονος ανιψιός

Μετά το έγκλημα, ο 50χρονος φέρεται να επικοινώνησε με τον 23χρονο ανιψιό του και να του ζήτησε βοήθεια για τη μεταφορά της σορού. Οι δύο άνδρες, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τοποθέτησαν το σώμα του θύματος σε φορτηγό και το μετέφεραν στην αγροτική περιοχή όπου τελικά εντοπίστηκε.

Το σημείο βρίσκεται κοντά στην κατοικία του 23χρονου, ο οποίος έχει προσαχθεί από την αστυνομία και εξετάζεται για ενδεχόμενη συνέργεια στην υπόθεση.

Στο μεταξύ σύμφωνα με το thestival.gr, ελεύθερος αφέθηκε με προφορική εντολή εισαγγελέα ο 22χρονος ο οποίος διώκεται με το πλημμέλημα της υπόθαλψης εγκληματία. Μετά το πέρας του αυτοφώρου δεν τελούνταν κακουργηματικό αδίκημα στην εμπλοκή του στην υπόθεση και με προφορική εντολή και αναμένεται να οριστεί δικάσιμος για την πλημμεληματική δίωξη