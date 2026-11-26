Το ποσοστό έκπτωσης που εμφανίζεται με μεγάλα γράμματα σε μια διαφημιστική ετικέτα δεν αρκεί για να αποδείξει ότι ο καταναλωτής κάνει πραγματικά συμφέρουσα αγορά. Πίσω από μια εντυπωσιακή μείωση μπορεί να κρύβεται μια τιμή αναφοράς που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική εμπορική πορεία του προϊόντος, ενώ δεν λείπουν και οι περιπτώσεις ηλεκτρονικών καταστημάτων που χρησιμοποιούν τις προσφορές ως δόλωμα για ανυποψίαστους αγοραστές.

Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, η Black Friday φέρνει στην αγορά πλήθος προωθητικών ενεργειών. Για την αξιολόγηση μιας έκπτωσης, όμως, υπάρχει συγκεκριμένος κανόνας: το άρθρο 9ι του νόμου 2251/1994 προβλέπει ότι ως προηγούμενη τιμή πρέπει να εμφανίζεται η χαμηλότερη τιμή στην οποία διέθετε ο έμπορος το προϊόν κατά τις 30 ημέρες πριν από την ανακοίνωση της μείωσης. Το πλαίσιο εξειδικεύεται στον Κώδικα Δεοντολογίας της υπουργικής απόφασης 19138/2025, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 1140/12.03.2025.

Υπάρχουν επτά σημεία που μπορούν να βοηθήσουν τον καταναλωτή να αξιολογήσει μια προσφορά πριν προχωρήσει στην πληρωμή.

1. Η πραγματική διαδρομή της τιμής πριν από την έκπτωση

Πρώτο βήμα είναι να διαπιστωθεί πόσο κόστιζε το προϊόν πριν εμφανιστεί η διαφημιζόμενη μείωση. Η διαγραμμένη τιμή δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη ότι υπήρξε αντίστοιχη προσφορά στην αγορά. Εκείνο που έχει σημασία είναι το ιστορικό των προηγούμενων 30 ημερών και η χαμηλότερη τιμή που είχε διαθέσει ο πωλητής το συγκεκριμένο προϊόν.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις ηλεκτρονικές αγορές με πολλούς ανεξάρτητους πωλητές, καθώς και σε καταστήματα που δεν έχουν γνωστή εμπορική παρουσία. Η σύγκριση των τιμών σε διαφορετικές χρονικές στιγμές μπορεί να αποκαλύψει αν το εμφανιζόμενο ποσοστό ανταποκρίνεται σε πραγματική μείωση.

2. Προσφορές τύπου 1+1: Τι πληρώνετε τελικά για κάθε προϊόν

Οι προσφορές με περισσότερα τεμάχια στην τιμή λιγότερων χρειάζονται ξεχωριστό υπολογισμό. Σχήματα όπως το «1+1 δώρο» ή το «3 στην τιμή των 2» δεν αποτελούν κατ’ ανάγκην ανακοινώσεις μείωσης της τιμής ενός μεμονωμένου προϊόντος, επομένως δεν υπάγονται αυτομάτως στον κανόνα των 30 ημερών.

Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ανεξέλεγκτες. Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις για τις παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές. Ο καταναλωτής μπορεί να υπολογίσει πόσο πληρώνει πραγματικά ανά τεμάχιο και να συγκρίνει το αποτέλεσμα με την τιμή που ίσχυε πριν από την προσφορά.

3. Ένα εντυπωσιακό ποσοστό δεν δικαιολογεί το πάτημα ενός ύποπτου συνδέσμου

Τα αναδυόμενα παράθυρα και τα ανεπιθύμητα μηνύματα που υπόσχονται εξαιρετικά χαμηλές τιμές απαιτούν αυξημένη προσοχή. Μια προσφορά που εμφανίζεται ξαφνικά στην οθόνη δεν αποτελεί λόγο για να μεταβεί κάποιος χωρίς έλεγχο στον σύνδεσμο που τη συνοδεύει.

Κακόβουλες ιστοσελίδες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τέτοιες δελεαστικές προτάσεις για να αποσπάσουν στοιχεία τραπεζικών καρτών, κωδικούς πρόσβασης και άλλα προσωπικά δεδομένα.

4. Οι δήθεν επικοινωνίες από γνωστά καταστήματα και τράπεζες

Ένα μήνυμα που εμφανίζεται ως αποστολή από αναγνωρισμένη εμπορική επιχείρηση ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δεν πρέπει να θεωρείται αυτομάτως αυθεντικό. Ιδιαίτερα όταν ζητούνται προσωπικά δεδομένα, τραπεζικές πληροφορίες ή κωδικοί πρόσβασης, απαιτείται έλεγχος πριν από οποιαδήποτε ενέργεια.

Η ασφαλέστερη διαδικασία είναι η απευθείας επικοινωνία με την επιχείρηση ή την τράπεζα, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τα επίσημα στοιχεία που αναγράφονται στις ιστοσελίδες τους. Δεν πρέπει να δίνονται απαντήσεις ούτε να αποστέλλονται προσωπικά στοιχεία μέσα από ύποπτα μηνύματα.

5. Πολύ μεγάλες εκπτώσεις σε επώνυμα είδη

Η τιμή ενός επώνυμου προϊόντος μπορεί επίσης να αποτελέσει προειδοποιητικό σημάδι. Όταν μια τσάντα Louis Vuitton, για παράδειγμα, διαφημίζεται με μείωση 70% ή 80%, χρειάζεται ιδιαίτερη επιφύλαξη.

Τέτοιες προσφορές μπορεί να σχετίζονται με απομιμήσεις ή ακόμη και με ηλεκτρονικά καταστήματα που δεν διαθέτουν τα προϊόντα που διαφημίζουν. Η υπερβολικά χαμηλή τιμή σε συνδυασμό με την έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων του πωλητή αυξάνει τον κίνδυνο μιας προβληματικής συναλλαγής.

6. Σύγκριση με άλλους πωλητές και τον ίδιο τον κατασκευαστή

Πριν από την τελική επιλογή, χρήσιμος είναι ο έλεγχος του προϊόντος σε περισσότερες από μία πλατφόρμες σύγκρισης τιμών. Η εικόνα που προκύπτει από διαφορετικά καταστήματα βοηθά να διαπιστωθεί αν η προσφορά βρίσκεται πράγματι σε χαμηλό επίπεδο ή αν το εμφανιζόμενο ποσοστό είναι παραπλανητικό.

Η αναζήτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του κατασκευαστή ή του ίδιου του brand αποτελεί ένα ακόμη σημείο αναφοράς. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει καλύτερη εκτίμηση της εμπορικής αξίας του προϊόντος και της τιμής στην οποία διατίθεται στην αγορά.

7. Πραγματικοί λογαριασμοί στα social media και ανεξάρτητες αξιολογήσεις

Η διαδικτυακή παρουσία ενός καταστήματος μπορεί να προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για την αξιοπιστία του. Η ύπαρξη συνδέσμων προς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν αρκεί. Χρειάζεται να ελεγχθεί αν αυτοί οδηγούν σε πραγματικές σελίδες με ενεργή παρουσία και κανονική δραστηριότητα.

Εξίσου σημαντικές είναι οι ανεξάρτητες αξιολογήσεις αγοραστών. Τα σχόλια για την ποιότητα των προϊόντων, την παράδοση των παραγγελιών και την εξυπηρέτηση μπορούν να αποκαλύψουν προβλήματα που δεν είναι εμφανή κατά την πρώτη επίσκεψη σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα.