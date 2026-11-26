Μία φωτογραφία από την τελευταία οικογενειακή γιορτή τους επέλεξε η Τζούλη Σούμα για να αποχαιρετήσει δημόσια τον πατέρα της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή αιφνίδια. Η ηθοποιός γνωστοποίησε τη δυσάρεστη είδηση με ανάρτηση στο Facebook την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, αποκαλύπτοντας ότι ο πατέρας της είχε συμπληρώσει τα 96 του χρόνια μόλις έναν μήνα νωρίτερα.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, εκείνος ποζάρει δίπλα στην τούρτα των γενεθλίων του. Στο συνοδευτικό μήνυμα, η Τζούλη Σούμα περιέγραψε πόσο γρήγορα ήρθε το τέλος, καθώς η ταλαιπωρία του διήρκεσε μόλις ένα 24ωρο.

«Ο μπαμπάς μου πριν 1 μήνα έκλεισε τα 96. Έφυγε από τη ζωή αιφνίδια, με ταλαιπωρία μόλις 24 ωρών», έγραψε.

Συνέχισε την αποχαιρετιστήρια ανάρτησή της με μια ιδιαίτερα προσωπική αναφορά στη μητέρα της, εκφράζοντας την ευχή ο πατέρας της να μπορεί να της τραγουδά εκεί ψηλά το αγαπημένο τραγούδι τους.

«Εύχομαι να τραγουδάει εκεί πάνω στη μαμά μου το “2 πράσινα μάτια”, όπως και στη ζωή…», ανέφερε.

Η ηθοποιός ενημέρωσε επίσης όσους επιθυμούν να βρεθούν κοντά στην οικογένεια για τις τελευταίες διαδικασίες. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή στις 12:00, στον Άγιο Ανδρέα στη Λαμπρινή, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Β’ Κοιμητήριο Αθηνών.