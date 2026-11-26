Η καταγραφή και η δημοσιοποίηση ενός ιδιωτικού καβγά στον χώρο εργασίας είναι, κατά τον Νίκο Συρίγο, πολύ σοβαρότερο ζήτημα από την ίδια την ένταση που σημειώθηκε στο OPEN ανάμεσα στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου. Ο δημοσιογράφος επέλεξε να ασχοληθεί με τον άνθρωπο που βρισκόταν πίσω από την κάμερα και αποφάσισε να διακινήσει το επίμαχο υλικό, εκφράζοντας την έντονη αποδοκιμασία του.

Την τοποθέτησή του δημοσίευσε σε άρθρο στο Newsbomb.gr, όπου αρθρογραφεί, θεωρώντας ότι χωρίς την καταγραφή του περιστατικού η αντιπαράθεση των δύο δημοσιογράφων δεν θα είχε λάβει τις διαστάσεις που πήρε στη συνέχεια.

«Ο καβγάς δεν θα απασχολούσε κανέναν»

Ο Νίκος Συρίγος ξεκινά την παρέμβασή του επισημαίνοντας ότι οι συγκρούσεις μεταξύ συναδέλφων δεν αποτελούν σπάνιο φαινόμενο, ιδιαίτερα στην τηλεόραση, όπου οι επαγγελματικές πιέσεις και οι εντάσεις είναι συχνές. Κατά την άποψή του, το συγκεκριμένο περιστατικό θα είχε παραμείνει υπόθεση των δύο δημοσιογράφων και των ανθρώπων του καναλιού, εάν δεν είχε υπάρξει το βίντεο.

Μάλιστα, σχολίασε και τις αγκαλιές που ακολούθησαν ανάμεσα στους δύο την επόμενη ημέρα, θεωρώντας ότι είχαν μια δόση υπερβολής. Πρόσθεσε, όμως, ότι ακόμη και αυτό αφορά αποκλειστικά τους ίδιους και τον τρόπο με τον οποίο επέλεξαν να διαχειριστούν τη μεταξύ τους σχέση.

«Ή αλλιώς η ρουφιανιά. Με αυτό το βίντεο, ξαφνικά από καβγάς δύο ανθρώπων έγινε θέμα για όλη την ελληνική τηλεόραση», έγραψε χαρακτηριστικά.

Το πρόβλημα βρίσκεται στον άνθρωπο που τράβηξε το βίντεο

Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος μεταφέρει την κριτική του σε εκείνον που φέρεται να κατέγραψε τη σκηνή, υπογραμμίζοντας ότι η δημοσιοποίηση προσωπικών στιγμών συναδέλφων αποτελεί μια εντελώς διαφορετική υπόθεση από την ένταση που μπορεί να προκύψει σε έναν εργασιακό χώρο.

Όπως σημειώνει, ακόμη και αν οι δύο πρωταγωνιστές αντάλλαξαν βαριές κουβέντες ή ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση, αυτό δεν δικαιολογεί την παρέμβαση ενός τρίτου προσώπου που επιλέγει να καταγράψει και να εκθέσει το περιστατικό.

Στο άρθρο του τονίζει ότι εκείνοι που επηρεάστηκαν από τη σύγκρουση είναι οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι, οι οποίοι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν και τις συνέπειες της μετέπειτα διαχείρισης. Υπογραμμίζει, παράλληλα, ότι η επίλυση μιας τέτοιας διαφοράς αφορά τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα σε αυτήν και όχι το σύνολο του τηλεοπτικού χώρου.

Η αναφορά στις δύσκολες συνεργασίες

Ο Νίκος Συρίγος δεν παραλείπει να αναφερθεί και στις διαφορετικές σχέσεις που δημιουργούνται στους χώρους εργασίας. Όπως γράφει, υπάρχουν συνεργασίες που εξελίσσονται σε φιλίες, αλλά και περιπτώσεις όπου οι χαρακτήρες δύο ανθρώπων δεν μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά, με αποτέλεσμα να προκύπτουν αντιπαραθέσεις και ακρότητες.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι η ψυχραιμία και ο αυτοσεβασμός μπορούν να απουσιάζουν. Θεωρεί ότι αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για κάθε επαγγελματική σχέση και επισημαίνει ότι οι άμεσα εμπλεκόμενοι θα πρέπει να επανεξετάσουν τη συνεργασία τους και τις αποφάσεις τους για το μέλλον.

Το βασικό μήνυμα της παρέμβασής του αφορά, πάντως, τον άνθρωπο που αποφάσισε να δημοσιοποιήσει την ένταση, για τον οποίο καταλήγει με την αιχμηρή φράση: «Την ρουφιανιά άλλωστε πολλοί αγάπησαν, τον ρουφιάνο ουδείς».