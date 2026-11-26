Με αφοπλιστική ειλικρίνεια και χωρίς να αποφεύγει τις προσωπικές αναφορές, η Σοφία Δανέζη μίλησε για τις εμπειρίες που έχουν διαμορφώσει τον χαρακτήρα και τη διαδρομή της. Καλεσμένη του Κυριάκου Ανδρόνη στο K-ZONE Vidcast, αναφέρθηκε στην ιστορία πίσω από το τραγούδι «Να σε προσέχει», στις δυσκολίες των ερωτικών σχέσεων, στην τηλεοπτική της παρουσία στο Big Brother, αλλά και σε μια μεγάλη προσωπική απώλεια.

Ανάμεσα σε όσα αποκάλυψε ήταν και η επιθυμία της να αποκτήσει παιδί, ακόμη κι αν χρειαστεί να αναλάβει μόνη της την ανατροφή του. Παράλληλα, δεν έκρυψε τις απογοητεύσεις που έχει βιώσει στον έρωτα, παραδεχόμενη ότι έχει προσφέρει περισσότερη αγάπη από όση έχει λάβει.

Η προσωπική ιστορία πίσω από το «Να σε προσέχει»

Το τραγούδι «Να σε προσέχει», που απέκτησε μεγάλη απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κρύβει μια προσωπική ιστορία για τη Σοφία Δανέζη. Η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι στην αρχή είχε επιφυλάξεις για την κυκλοφορία του, καθώς φοβόταν ότι μια χαρακτηριστική ατάκα θα απομονωνόταν από το υπόλοιπο κομμάτι και θα δημιουργούσε λανθασμένες εντυπώσεις.

Όπως εξήγησε, ο συνεργάτης της, Σπύρος, ήταν εκείνος που της έστειλε το τραγούδι. Η πρώτη της αντίδραση ήταν πως θα μπορούσε να παρερμηνευτεί το νόημά του, καθώς δεν ήθελε να αντιμετωπιστεί ως ένα απλό χιουμοριστικό κομμάτι.

Για την ίδια, οι στίχοι είχαν πολύ διαφορετική σημασία, καθώς συνδέονταν με προσωπικά βιώματα και μια δύσκολη ερωτική περίοδο.

«Αυτό είναι ένα ερωτικό τραγούδι με πολύ πόνο μέσα του και με βιώματα δικά μου», ανέφερε, χωρίς να θελήσει να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για την ιστορία που κρύβεται πίσω από αυτό.

Η αντίδρασή της μετά την ανάρτηση στο TikTok ήταν χαρακτηριστική της αγωνίας που αισθάνεται απέναντι στην έκθεση στα social media.

«Ανέβασα το τραγούδι στο TikTok και έκλεισα το κινητό μου», αποκάλυψε, εξηγώντας ότι αγχώνεται με τα σχόλια και τις αντιδράσεις του κόσμου και προτίμησε να μην παρακολουθήσει αμέσως την απήχηση του τραγουδιού.

Η εμπειρία της στο Big Brother και η κριτική στο μοντάζ

Η συζήτηση έφτασε και στη συμμετοχή της στο Big Brother, με τη Σοφία Δανέζη να εκφράζει την ενόχλησή της για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονταν οι συμμετέχοντες μέσα από το μοντάζ.

«Κάνανε μια κοπτοραπτική, κόψανε και καταστρέψαν χαρακτήρες», σχολίασε, περιγράφοντας τη δική της αντίληψη για τον τρόπο που διαμορφωνόταν η τηλεοπτική εικόνα των παικτών.

Παρά την κριτική της, ξεκαθάρισε ότι γνώριζε πως επρόκειτο για μια τηλεοπτική εμπειρία στην οποία είχε επιλέξει συνειδητά να συμμετάσχει. Για να περιγράψει τη στάση της απέναντι στις απαιτήσεις και στις προσδοκίες των άλλων, χρησιμοποίησε μια χαρακτηριστική φράση: «Ο λύκος δεν παίζει σε τσίρκο».

Οι απογοητεύσεις στον έρωτα και η δυσκολία να εμπιστευτεί

Η πιο προσωπική πλευρά της συνέντευξης αναδείχθηκε όταν η τραγουδίστρια μίλησε για τις σχέσεις της και την αγάπη που έχει δώσει στη ζωή της.

«Έχω αγαπήσει πιο πολύ από όσο αγαπήθηκα», παραδέχτηκε, εξηγώντας ότι αισθάνεται πως η δική της συναισθηματική προσφορά ξεπέρασε όσα εισέπραξε από τους ανθρώπους με τους οποίους συνδέθηκε. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι αυτό δεν σημαίνει πως δεν έχει αγαπηθεί, ούτε ότι μετανιώνει για όσα έχει προσφέρει.

Η εμπιστοσύνη είναι για εκείνη ένα ζήτημα που απαιτεί χρόνο. Χρειάζεται συνέπεια και ουσιαστική επικοινωνία για να επιτρέψει σε κάποιον να μπει πραγματικά στη ζωή της, ενώ θέλει να μπορεί να εκφράζεται χωρίς τον φόβο ότι τα λόγια της θα παρερμηνευτούν ή θα χρησιμοποιηθούν εναντίον της.

Μιλώντας για τις σημερινές συμπεριφορές στις σχέσεις, αναφέρθηκε τόσο στο ghosting όσο και στο love bombing. Περιέγραψε, μάλιστα, μια γνωριμία κατά την οποία ένας άντρας εξέφρασε εξαιρετικά έντονα συναισθήματα μόλις μέσα στον πρώτο μήνα. Η ίδια δεν αισθανόταν το ίδιο, αλλά, όπως παραδέχτηκε, του απάντησε ότι είχε αντίστοιχα συναισθήματα για να μην τον φέρει σε δύσκολη θέση.

Η υπερβολική συναισθηματική ένταση από τα πρώτα στάδια μιας γνωριμίας είναι κάτι που την προβληματίζει. Παράλληλα, υποστήριξε ότι προτιμά την ευθεία επικοινωνία από την εξαφάνιση χωρίς εξηγήσεις, ενώ, όταν ρωτήθηκε ποια συμπεριφορά θα ήθελε να εξαφανιστεί από τις σχέσεις, επέλεξε την αστάθεια.

Η ίδια δεν συνηθίζει να κάνει την πρώτη κίνηση και περιμένει από τον άντρα να δείξει έμπρακτα το ενδιαφέρον του. Στους ανθρώπους που την ελκύουν αναζητά ευγένεια, χαμόγελο, χιούμορ και αυτοπεποίθηση.

Το όνειρο της μητρότητας και το ενδεχόμενο να μεγαλώσει μόνη της ένα παιδί

Ιδιαίτερη θέση στη συζήτηση είχε και η οικογένεια. Η Σοφία Δανέζη μίλησε με τρυφερότητα για τη μητέρα της, Δέσποινα, και την αδελφή της, Αναστασία, τις οποίες θεωρεί τους σημαντικότερους ανθρώπους στη ζωή της.

Αν και ζει εδώ και χρόνια στην Ελλάδα, η οικογένειά της δεν βρίσκεται καθημερινά κοντά της, κάτι που κάνει ακόμη πιο έντονο τον δεσμό τους.

Όταν η συζήτηση στράφηκε στο ενδεχόμενο να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια, δεν έκρυψε την επιθυμία της.

«Βεβαίως θέλω να κάνω οικογένεια», είπε, διευκρινίζοντας ότι θα ήθελε να αποκτήσει παιδί μέσα σε μια σχέση αγάπης. Δεν αποκλείει, ωστόσο, το ενδεχόμενο να γίνει μητέρα και χωρίς σύντροφο, καθώς η προοπτική να μεγαλώσει μόνη της ένα παιδί δεν είναι κάτι που την τρομάζει.

Η ψυχική ηρεμία πάνω από την επαγγελματική αναγνωρισιμότητα

Η τραγουδίστρια ρωτήθηκε και για τα όρια που δεν θα ξεπερνούσε προκειμένου να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα. Η απάντησή της ήταν ξεκάθαρη, καθώς έθεσε πάνω από όλα την ψυχική της ισορροπία.

Δεν θα έκανε κάτι αντίθετο με τις αξίες και τις αρχές με τις οποίες μεγάλωσε, ούτε θα δεχόταν να θυσιάσει την προσωπική της ηρεμία για χάρη της προβολής.

Στην ίδια συζήτηση αναφέρθηκε και στους ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου, επισημαίνοντας ότι ο καθένας έχει διαφορετικές δυνατότητες και μπορεί να προσφέρει με τον δικό του τρόπο. Δεν θεωρεί ότι όλοι πρέπει να κρίνονται με τα ίδια κριτήρια.

Η απώλεια που τη σημάδεψε και η δύναμη να συνεχίζει

Η Σοφία Δανέζη μίλησε και για τις δύσκολες περιόδους που έχει περάσει, αναφερόμενη στην απώλεια γονιού και στον τρόπο με τον οποίο αυτή η εμπειρία επηρέασε τη ζωή της.

Παρά τη δυναμική εικόνα που μπορεί να έχει προς τα έξω, ξεκαθάρισε ότι υπάρχουν στιγμές που λυγίζει και δυσκολεύεται.

«Δεν είμαι από ατσάλι. Λυγίζω, πέφτω, ξανασηκώνομαι», ανέφερε, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις προσωπικές και επαγγελματικές δυσκολίες.

Η πίστη στον εαυτό της, η ενέργεια και ο Θεός αποτελούν για εκείνη πηγές δύναμης. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έχει και η οικογένειά της, με ιδιαίτερη αναφορά στη μητέρα και την αδελφή της. Μάλιστα, σημείωσε ότι όταν η ίδια δεν είναι καλά, επηρεάζεται και η μητέρα της.

Η ανθρωπιά, η καλοσύνη και το μήνυμα στον παιδικό της εαυτό

Στη διάρκεια της συνέντευξης εξέφρασε και τον προβληματισμό της για την έλλειψη ανθρωπιάς που διαπιστώνει στην καθημερινότητα. Μίλησε για την ανάγκη να επιστρέψουν απλές πράξεις αλληλεγγύης, όπως η βοήθεια σε έναν ηλικιωμένο που δυσκολεύεται να περάσει τον δρόμο ή η παραχώρηση μιας θέσης στα μέσα μεταφοράς.

Αναφέρθηκε επίσης στη συγκίνησή της όταν βλέπει νέους ανθρώπους να επισκέπτονται την εκκλησία. Όπως διευκρίνισε, δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα μέσα από τη θρησκευτική ταυτότητα του καθενός, αλλά μέσα από την πίστη στην καλοσύνη, στις αξίες και στον σεβασμό προς τους άλλους.

Στο τέλος του K-ZONE Vidcast, ο Κυριάκος Ανδρόνης της ζήτησε να στείλει ένα μήνυμα στον δεκάχρονο εαυτό της, στο κορίτσι που ονειρευόταν τότε να γίνει τραγουδίστρια.

Η απάντησή της ήταν γεμάτη αποφασιστικότητα: «Τόλμα. Προσπάθησε. Μην το παρατάς ποτέ».