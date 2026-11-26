Την αποχώρησή της από το «10 Παντού» του OPEN ανακοίνωσε η Βάσω Μητρομάρα, βάζοντας τέλος στη συνεργασία της με την πρωινή εκπομπή ως αρχισυντάκτρια. Η απόφασή της έρχεται λίγες ημέρες μετά την υπόθεση της διαρροής του βίντεο με τον καβγά ανάμεσα στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου, η οποία προκάλεσε αναστάτωση στον τηλεοπτικό σταθμό.

Με δημόσια τοποθέτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η δημοσιογράφος θέλησε να ξεκαθαρίσει τη θέση της απέναντι σε όσα έχουν γραφτεί για την υπόθεση. Όπως διευκρίνισε, η παραίτηση ήταν αποκλειστικά δική της επιλογή και έγινε αποδεκτή από τη διοίκηση του OPEN.

Η ίδια εξήγησε ότι η απόφαση συνδέεται με τον θεσμικό ρόλο που είχε στην εκπομπή, καθώς στις αρμοδιότητές της περιλαμβανόταν και η εποπτεία της λειτουργίας του control room. Επικαλέστηκε λόγους ευθιξίας, επιμένοντας ωστόσο ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στην καταγραφή ή τη διαρροή του βίντεο.

Η απάντησή της για την υπόθεση της διαρροής

Στην ανακοίνωσή της, η Βάσω Μητρομάρα ήταν σαφής ως προς τη διάκριση ανάμεσα στην παραίτησή της και στην ευθύνη για το περιστατικό που απασχόλησε το OPEN.

«Επέλεξα συνειδητά, με γνώμονα τις προσωπικές και επαγγελματικές μου αρχές, για λόγους ευθιξίας που απορρέουν από τον θεσμικό μου ρόλο ως αρχισυντάκτρια και εποπτεύουσα της λειτουργίας του control room της εκπομπής, να παραιτηθώ παρά το γεγονός ότι ουδέποτε υπήρξα υπαίτια για την καταγραφή και διαρροή του επίμαχου βίντεο στα μέσα ενημέρωσης και στο διαδίκτυο», ανέφερε.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την επιλογή της πράξη επαγγελματικής συνέπειας και αξιοπρέπειας, απορρίπτοντας οποιαδήποτε διαφορετική ερμηνεία των λόγων που την οδήγησαν στην έξοδο από την εκπομπή.

«Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία συνιστά διαστρέβλωση της πραγματικότητας», υπογράμμισε.

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Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στη μέχρι σήμερα επαγγελματική της πορεία, σημειώνοντας ότι έχει επιλέξει να εργάζεται με συνέπεια, ακεραιότητα και σεβασμό απέναντι στους συνεργάτες της. Στο ίδιο μήνυμα ευχαρίστησε τη διοίκηση του OPEN για τη συνεργασία, αλλά και τους ανθρώπους του «10 Παντού» με τους οποίους μοιράστηκε την καθημερινότητα της εκπομπής, τις δυσκολίες και τις επαγγελματικές προκλήσεις.

Τους ευχήθηκε καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία στη μετέπειτα πορεία τους.