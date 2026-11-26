Δεν ήταν μόνο ένα το κινητό που κατέγραψε την έντονη αντιπαράθεση του Νίκου Στραβελάκη με την Κατερίνα Παπακωστοπούλου στο OPEN, σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο Γιώργος Λιάγκας. Ο παρουσιαστής έφερε στο φως μια νέα πληροφορία για το παρασκήνιο της διαρροής, υποστηρίζοντας ότι περισσότερες από μία συσκευές χρησιμοποιήθηκαν για να αποτυπώσουν τον καβγά.

Σύμφωνα με όσα είπε, τουλάχιστον δύο ακόμη καταγραφές υπάρχουν πέρα από το βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσε την έντονη αντιπαράθεση γύρω από το περιστατικό.

«Δεν είναι ένα το βίντεο. Έχουν τραβηχτεί παραπάνω από ένα βίντεο. Σηκώθηκαν πάνω από δύο κινητά για να τραβήξουν το συμβάν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μόνο από ένα κινητό έγινε η διαρροή;

Ο Γιώργος Λιάγκας υποστήριξε ότι, ενώ υπήρξαν περισσότερες από μία καταγραφές της σκηνής, η δημοσιοποίηση του επίμαχου υλικού έγινε μέσω μίας συσκευής.

Μάλιστα, σχολίασε τη συμπεριφορά των ανθρώπων που επέλεξαν να καταγράψουν την αντιπαράθεση, εκτιμώντας ότι αντιμετώπισαν το περιστατικό ως ένα θέαμα που θα μπορούσαν να δείξουν σε άλλους.

«Ενώ από ένα κινητό έγινε η διαρροή. Δηλαδή δύο άνθρωποι σκέφτηκαν πως αυτό το θέμα γράφει τηλεοπτική ιστορία με έναν καβγά άνευ προηγουμένων με ανήθικες εκφράσεις και σκέφτηκαν να το αποτυπώσουν για να το δείξουν στους φίλους τους», είπε.

Οι νομικές κινήσεις Στραβελάκη και Παπακωστοπούλου

Το θέμα της διαρροής έχει ήδη προκαλέσει την αντίδραση των δύο δημοσιογράφων. Ο Νίκος Στραβελάκης, μέσα από την εκπομπή του, χαρακτήρισε παράνομη την καταγραφή και δημοσιοποίηση του βίντεο, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι το πρόσωπο που βρίσκεται πίσω από την ενέργεια θα εντοπιστεί.

«Το βίντεο το τράβηξε κάποιος κακόβουλος από το κανάλι ο οποίος και θα εντοπιστεί. Είναι ντροπή κάποιος που δουλεύει εδώ να μη σέβεται ούτε τη δική μας δουλειά ούτε και τη δική του και να εκμεταλλεύεται μία ανθρώπινη στιγμή που είχαμε. Είναι κακουργηματική πράξη», ανέφερε.

Νομικά προτίθεται να κινηθεί και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου, στρεφόμενη επίσης κατά του προσώπου που προχώρησε στη διαρροή του επίμαχου υλικού.