Η Μαρίνα Γιώτη είναι μια από τις πιο επιτυχημένες σύγχρονες Ελληνίδες συγγραφείς παιδικής λογοτεχνίας, με σημαντική εμπορική απήχηση, διακρίσεις και δραστηριότητες ψυχικής ενδυνάμωσης. Το νέο της βιβλίο «Αφού δεν φταίω!» είναι συναρπαστικό παραμύθι με έναν αξιαγάπητο ήρωα που τα παιδιά θα λατρέψουν.

Ένα ιδιωτικό κι ένα δημόσιο σχολείο ένωσαν τις δυνάμεις τους και ζωντάνεψαν την ιστορία του Λούφα, στο Book Party που έγινε στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Ελληνογαλλικής Σχολής Βόλου.

Η περιοδεία της συγγραφέως και εικονογράφου Μαρίνας Γιώτη στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με το νέο της βιβλίο «Αφού δεν φταίω!» (Εκδόσεις Διόπτρα), ολοκληρώθηκε στον Βόλο με μια ξεχωριστή γιορτή του βιβλίου. Η εκδήλωση έγινε στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Ελληνογαλλικής Σχολής Βόλου.

Στην παρουσίαση συμμετείχαν δύο σχολεία: το Δημοτικό Σχολείο «Άγιος Ιωσήφ» (Saint Joseph) Βόλου και ο Όμιλος Φιλαναγνωσίας και Δημιουργικής Γραφής του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Πορταριάς.

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές της Β΄ τάξης του «Αγίου Ιωσήφ» και η δασκάλα τους κ. Κατερίνα Κακαβά ετοίμασαν και παρουσίασαν ένα δρώμενο εμπνευσμένο από το βιβλίο. Με δραματοποίηση, κίνηση και μουσική, τα παιδιά έδωσαν ζωή στην ιστορία του Λούφα, του γαϊδαράκου που μαθαίνει να αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών του.

Αντιστοίχως, οι μαθητές του Ομίλου Φιλαναγνωσίας, με υπεύθυνη εκπαιδευτικό την κ. Ειρήνη Φαίδρα Γκουγκουλούλη, παρουσίασαν μια βιωματική μουσικοκινητική προσέγγιση, επιχειρώντας να δώσουν μορφή, μέσα από συμβολισμούς, σε όλα εκείνα τα βάρη που κουβαλάμε όταν προσπαθούμε να κρυφτούμε πίσω από δικαιολογίες. Τις μουσικές πινελιές έδωσε η μουσικός Αικατερίνη Κασιμάτη και τη σκηνοθετική οργάνωση είχε η χορογράφος Ειρήνη Μελπομένη Κακλαμάνου.

Τη συνεργασία των δύο σχολείων συντόνισε η κ. Ελένη Γεροδήμου.

«Τι υπέροχο να βλέπεις παιδιά και εκπαιδευτικούς να εμπνέονται από τα βιβλία σου και να δημιουργούν κάτι τόσο ξεχωριστό!» δήλωσε η Μαρίνα Γιώτη. «Δύο σχολεία, ένα δημόσιο κι ένα ιδιωτικό, ένωσαν τις δυνάμεις και τα ταλέντα τους για να ζωντανέψουν το “Αφού δεν φταίω!” με τρόπους που ούτε εγώ είχα φανταστεί.»

Η συγγραφέας ευχαρίστησε θερμά το Δημοτικό Σχολείο «Άγιος Ιωσήφ» Βόλου, τον Όμιλο Φιλαναγνωσίας και Δημιουργικής Γραφής του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Πορταριάς, καθώς και τους δασκάλους, τους μουσικούς και τα παιδιά, που έβαλαν την αγάπη και το μεράκι τους σε αυτή τη μοναδική γιορτή.

Ένα βιβλίο που αγκαλιάστηκε από μικρούς και μεγάλους

Από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του, το «Αφού δεν φταίω!» αγκαλιάστηκε από παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς και βιβλιοπωλεία σε όλη την Ελλάδα. Ο Λούφας έγινε γρήγορα αγαπημένος ήρωας στις σχολικές τάξεις, ενώ η περιοδεία της Μαρίνας Γιώτη σημείωσε μεγάλη επιτυχία, με αίθουσες γεμάτες παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς που υποδέχτηκαν τη συγγραφέα με ενθουσιασμό.

Η περιοδεία συνεχίζεται

Τις επόμενες ημέρες η Μαρίνα Γιώτη θα συναντήσει τους μικρούς της φίλους στην Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα, με στάσεις στην Κόρινθο, το Αίγιο, την Πάτρα, την Αμφιλοχία, το Αγρίνιο, τον Πύργο, την Κυπαρισσία, την Καλαμάτα, τη Σπάρτη και το Ναύπλιο, ενώ στις αρχές Δεκεμβρίου ο Λούφας ταξιδεύει στο Αιγαίο, στη Μυτιλήνη.

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Ο Λούφας είναι ένας γαϊδαράκος που, αν και έχει όνομα, όλοι τον φωνάζουν απλώς «γάιδαρο». Για ό,τι κι αν συμβεί, εκείνος έχει έτοιμη την απάντηση: «Αφού δεν φταίω!». Ώσπου ένα κορίτσι τού δείχνει πώς να δει τα πράγματα αλλιώς. Είναι ένα βιβλίο με χιούμορ για τον σεβασμό, την ανάληψη ευθύνης και την αποδοχή της κριτικής, που συνδέονται με την υψηλή αυτοεκτίμηση και την ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών.

«Αφού δεν φταίω!», κείμενο και εικονογράφηση: Μαρίνα Γιώτη, Εκδόσεις Διόπτρα, 2026, 64 σελ., σκληρό εξώφυλλο, για ηλικίες 4+, ISBN 978-618-10-0417-4

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα και εικονογράφο

Η Μαρίνα Γιώτη είναι μια από τις πιο επιδραστικές συγγραφείς και εικονογράφους της γενιάς της. Τα βραβευμένα βιβλία της «Μίλα μου» και «Γέτι – Η δύναμη του ακόμη» αγαπήθηκαν από χιλιάδες παιδιά και έχουν μεταφραστεί σε τέσσερις γλώσσες. Με τα βιβλία, τα σεμινάρια και τις επισκέψεις της σε σχολεία σε όλη την Ελλάδα, βοηθά τα παιδιά να καταλαβαίνουν τα συναισθήματά τους και να βλέπουν τα λάθη ως ευκαιρίες για μάθηση.