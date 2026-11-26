Σε ένα άκρως glamorous σκηνικό, με έντονη fashion διάθεση, λαμπερές παρουσίες και άρωμα υψηλής αισθητικής, η σχεδιάστρια Λιούμπα Κουτρούλη γιόρτασε ένα νέο, σημαντικό κεφάλαιο στην επαγγελματική της πορεία, εγκαινιάζοντας το εντυπωσιακό showroom της LIUBA, στην καρδιά της Γλυφάδας. Η βραδιά είχε όλα τα συστατικά ενός ξεχωριστού fashion event!

Βίκυ Καγιά – Λιούμπα Κουτρούλη – Αθηνά Οικονομάκου

Το showroom–atelier γέμισε από ανθρώπους της μόδας, των media και της εγχώριας showbiz, που έδωσαν το «παρών» για να στηρίξουν το νέο επιχειρηματικό εγχείρημα της σχεδιάστριας και να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο του ελληνικού luxury fashion brand. Ανάμεσα στις πιο πολυσυζητημένες παρουσίες της βραδιάς ήταν η Βίκυ Καγιά και η Αθηνά Οικονομάκου, που ξεχώρισαν με την εμφάνισή τους, ενώ πλήθος ακόμη γνωστών προσώπων από τον χώρο της μόδας και της δημοσιότητας έδωσαν έναν ξεχωριστό αέρα στο event. Τα φωτογραφικά φλας πήραν φωτιά, οι συναντήσεις και οι συζητήσεις είχαν την τιμητική τους και το fashion crowd έδωσε το δικό του glamorous στίγμα στη βραδιά.

Βίκυ Καγιά – Λιούμπα Κουτρούλη – Βασίλης Κουτρούλης – Αθηνά Οικονομάκου

Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στους καλαίσθητους χώρους του showroom–atelier, να ανακαλύψουν τις δημιουργίες της LIUBA και να γνωρίσουν από κοντά τη φιλοσοφία του brand. Τη μουσική επιμέλεια της βραδιάς ανέλαβε η Έλενα Κώνστα, δημιουργώντας το ιδανικό soundtrack για μια βραδιά γεμάτη στιλ, ενώ τα αγαπημένα espresso martinis έγιναν το απόλυτο cocktail της περίστασης. Για όσους δεν γνωρίζουν, η LIUBA είναι ένα ελληνικό luxury sustainable fashion brand γυναικείας ένδυσης, που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2023 από τη Λιούμπα Κουτρούλη. Με έμφαση στη σύγχρονη γυναικεία αισθητική, την ποιότητα και τη βιωσιμότητα, φιλοδοξεί να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στον χώρο της premium μόδας.

Ελένη Μπουτουρίδη – Τατιάνα Γιωτοπούλου – Nelly Rai – Λιούμπα Κουτρούλη – Μαρία Ελένη Βούλγαρη – Eva Zhmurchak

Νικολέτα Ράλλη – Λία Μπαρόλα – Ιωάννα Μαλέσκου

Άντζυ Ανδριτσοπούλου – Ιωάννα Μαλέσκου – Έφη Κωστάκη – Τζωρτζίνα Νικάκη – Δημήτρης Τσαγκάρης

Έλενα Γαλίφα – Δωροθέα Μερκούρη – Χάρης Σιανίδης – Χρυσιάννα Aνδριοπούλου (Shoprano) – Μαίρη Βυτινάρος

Ελένη Μπουτουρίδη – Δημήτρης Τσαγκάρης – Τζωρτζίνα Νικάκη

Φρύνη Λάτου – Δημήτρης Γιώτης – Μαρκέλλα Σαράιχα

Χρήστος Λώλης – Ιωάννα Τζάνη