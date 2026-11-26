Με ένα νέο άλμπουμ 14 τραγουδιών επιστρέφει στη δισκογραφία ο Νίκος Καρβέλας, επιλέγοντας αυτή τη φορά έναν ιδιαίτερο ρεμπέτικο μουσικό προσανατολισμό. Η νέα του δουλειά τιτλοφορείται «Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια» και κυκλοφόρησε την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου από την NK Music.

Εκείνο, ωστόσο, που ήδη συγκεντρώνει το ενδιαφέρον είναι το τραγούδι «Φίδι». Οι στίχοι του είναι ιδιαίτερα αιχμηροί, καθώς περιγράφουν μια σχέση στην οποία ο αφηγητής υποστηρίζει πως έδωσε τα πάντα, για να εισπράξει τελικά αχαριστία, αλαζονεία και απογοήτευση. Μάλιστα, οι αναφορές σε ένα πρόσωπο που κάποτε βρισκόταν πολύ ψηλά στα μάτια του και πλέον έχει χάσει την εκτίμησή του φαίνεται να παραπέμπουν στην Άννα Βίσση, με την οποία ο δημιουργός έχει συνδέσει ένα μεγάλο κομμάτι της προσωπικής και επαγγελματικής του διαδρομής.

Το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί ο Καρβέλας στο συγκεκριμένο κομμάτι είναι σκληρό. Το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται χαρακτηρίζεται «φίδι», ενώ γίνεται ευθεία αναφορά στην ευαλωτότητά του απέναντι στα χρήματα, στα πολυτελή σαλόνια και στα λούσα. Παράλληλα, ο αφηγητής υπενθυμίζει πως εκείνος ήταν που στάθηκε δίπλα του στις δύσκολες στιγμές και το βοήθησε να φτάσει ψηλά.

Η πιο χαρακτηριστική αιχμή έρχεται με τη φράση «στα μάτια μου για πάντα έχεις ξεπέσει», ενώ στους στίχους υπάρχει και αναφορά στην αλαζονεία, η οποία, όπως περιγράφεται, οδηγεί το συγκεκριμένο πρόσωπο από την κορυφή ξανά στη γη. Πρόκειται για ένα από τα πιο σκληρά τραγούδια της νέας δουλειάς του δημιουργού, με το περιεχόμενό του να έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις.

Η νέα δισκογραφική δουλειά του Νίκου Καρβέλα

Το άλμπουμ έχει έντονα αυτοβιογραφικά στοιχεία ήδη από τον τίτλο του. Η οδός Σαλαμίνος 74 βρίσκεται στα Ταμπούρια του Πειραιά, την περιοχή όπου γεννήθηκε ο Νίκος Καρβέλας τον Σεπτέμβριο του 1951, δίνοντας στη νέα κυκλοφορία έναν σαφή προσωπικό χαρακτήρα.

Πριν από την κυκλοφορία ολόκληρου του δίσκου, το κοινό είχε πάρει μια πρώτη γεύση με το τραγούδι «Καλημέρα», το οποίο παρουσιάστηκε στις 10 Νοεμβρίου. Στην αρχή του άλμπουμ συναντάμε το «Φλωρινιωτάκι (Ελενάκι μου)», αφιερωμένο στη σύζυγό του, Έλενα Φερεντίνου.

Ακολουθεί το «Ψυχιατρείο», μια σύνθεση διάρκειας περίπου επτάμισι λεπτών, στην οποία οι ρεμπέτικες αναφορές συνδυάζονται με ηλεκτρική κιθάρα. Στη συνέχεια βρίσκεται η «Καπνικαρέα», πριν από το ήδη γνωστό «Καλημέρα».