Νέα διάσταση στις αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει οι έντονοι διάλογοι ανάμεσα στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου έδωσε ο Τζόνι Βαβούρας. Ο ηθοποιός και μουσικοσυνθέτης, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», χαρακτήρισε απαράδεκτο το περιστατικό που καταγράφηκε στο OPEN, ενώ στη συνέχεια στράφηκε κατά της Μίνας Καραμήτρου, με την οποία ο Στραβελάκης είχε συνεργαστεί την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν.

Αρχικά, ο Τζόνι Βαβούρας στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο εκτυλίχθηκε η αντιπαράθεση των δύο δημοσιογράφων, επισημαίνοντας ότι προσωπικές διαφωνίες δεν έχουν θέση μπροστά σε καλεσμένους και τηλεθεατές. Κατά την άποψή του, οι όποιες εντάσεις μεταξύ συνεργατών πρέπει να αντιμετωπίζονται ιδιωτικά, χωρίς δημόσιους διαπληκτισμούς και προσβλητικές εκφράσεις.

«Ανεπίτρεπτο, αυτά δεν τα κάνεις μπροστά σε κόσμο, ειδικά μπροστά σε καλεσμένους, θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Εάν έχεις κανένα θέμα τον παίρνεις στον άλλον παραπέρα και του τα λες. Και το λύνεις. Και το λύνεις και κόσμια. Δεν χρειάζεται ούτε να βριστείς ούτε να γίνεις ρόμπα μπροστά σε κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συζήτηση, ωστόσο, δεν έμεινε μόνο στο περιστατικό ανάμεσα στους δύο παρουσιαστές. Όταν τέθηκε το όνομα της Μίνας Καραμήτρου, ο Τζόνι Βαβούρας διατύπωσε μια ιδιαίτερα αρνητική άποψη για τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τη δημοσιογραφία, εστιάζοντας στις συνεχείς διακοπές των συνομιλητών της.

Μάλιστα, την κατηγόρησε ότι δεν αφήνει τους δημοσιογράφους και τους καλεσμένους να ολοκληρώσουν τις τοποθετήσεις τους, θεωρώντας ότι αυτή η πρακτική αποτελεί ένδειξη έλλειψης σεβασμού τόσο προς τους ανθρώπους που φιλοξενούνται στην εκπομπή όσο και προς το τηλεοπτικό κοινό.

«Η Μίνα Καραμήτρου δεν μου αρέσει γιατί μιλάει πολύ, τη θεωρώ αγενέστατη και ασεβή ως προς τους καλεσμένους και τους δημοσιογράφους. Άμα βγαίνεις πρώτα και λες όλη την ιστορία και μετά έχεις τον δημοσιογράφο και περιμένει να πει το ίδιο που λες εσύ, και την ώρα που το λέει να μην τον αφήνεις να σταυρώσει μπαλιά και να διακόπτεις συνέχεια, αυτό δεν είναι δημοσιογραφία. Είναι και μεγάλη αγένεια ως προς τον δημοσιογράφο και αγένεια και προς εμένα τον τηλεθεατή», δήλωσε.