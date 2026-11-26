Από μια βραδιά που έμοιαζε ιδανική σε μια ήττα με βαριές συνέπειες για την ψυχολογία της ομάδας. Ο Ολυμπιακός είχε στα χέρια του το 2-0 απέναντι στη Μίλαν, όμως μέσα σε ένα τέταρτο έχασε όσα είχε χτίσει και τελικά γνώρισε την ήττα με 4-2, την πρώτη του στο φετινό Europa League.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν στο παιχνίδι με τρεις κεντρικούς αμυντικούς και προσπάθησαν αρχικά να περιορίσουν την επιθετική δραστηριότητα των Ιταλών. Στο 8ο λεπτό ο Ρέτσος έβγαλε γύρισμα από δεξιά, ο Ζέλσον κοντρόλαρε και σούταρε, αλλά η μπάλα σταμάτησε στον Χίλα.

Σταδιακά οι παίκτες του Ιμανόλ Αλγουαθίλ βρήκαν καλύτερα τις αποστάσεις τους. Η αμυντική τους λειτουργία περιόρισε τις επιθετικές επιλογές της Μίλαν, ενώ όταν τους δινόταν η δυνατότητα επιχειρούσαν να απειλήσουν στην αντεπίθεση.

Στο 22′ ο Ζέλσον βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και επιχείρησε δυνατό σουτ, αναγκάζοντας τον Μενιάν να διώξει σε κόρνερ. Η επόμενη στατική φάση, όμως, αποδείχθηκε καθοριστική.

Στο 31′, μετά την εκτέλεση του Σα, ο Πιρόλα πήρε την κεφαλιά, η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι, βρήκε στη συνέχεια στον Μενιάν και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0. Το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» πανηγύρισε έξαλλα, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Πιρόλα έσωσε τον Ολυμπιακό, απομακρύνοντας την μπάλα πριν περάσει τη γραμμή, μετά την προσπάθεια του Σισέ που είχε ξεπεράσει τον Ορτέγκα.

Ο Ιταλός αμυντικός παραλίγο να γίνει πρωταγωνιστής και δεύτερου γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, όταν δεν κατάφερε να βρει στόχο με πλασέ μετά από γύρισμα από αριστερά.

Το δεύτερο γκολ και η κατάρρευση

Η Μίλαν επέστρεψε από τα αποδυτήρια με δύο αλλαγές, καθώς οι Εστουπινιάν και Ράμος αντικαταστάθηκαν από τους Μούσα και Πούλισικ. Η αντίδραση του Ολυμπιακού, ωστόσο, ήταν άμεση και στο 49′ οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν ξανά.

Ο Φρόιλερ έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Ζότα Σίλβα, ο οποίος βρέθηκε σε θέση βολής και νίκησε τον Μενιάν για το 2-0. Οι Πειραιώτες είχαν αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα και έδειχναν πλέον κοντά σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία.

Η συνέχεια, όμως, ήταν εντελώς διαφορετική. Στο 56′ ο Χάτσινσον έκλεψε την μπάλα από τον Ζέλσον στον χώρο του κέντρου, προχώρησε προς την περιοχή και με δυνατό σουτ έξω από αυτήν μείωσε σε 2-1.

Το γκολ έδωσε στους Ιταλούς την ώθηση που χρειάζονταν. Επτά λεπτά αργότερα, στο 63′, ο Χάτσινσον δημιούργησε ξανά επικίνδυνη κατάσταση από τα δεξιά και ο Σισέ, με κεφαλιά από κοντινή απόσταση, έφερε το παιχνίδι στα ίσα.

Η αντίδραση του Ολυμπιακού ήρθε με αλλαγές από τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο οποίος απέσυρε τους Πέντερσεν και Γκονσάλες, περνώντας στο παιχνίδι τους Σάλιακα και Γιάρεμτσουκ.

Η Μίλαν ολοκλήρωσε την ανατροπή

Οι παρεμβάσεις δεν απέτρεψαν την αλλαγή των δεδομένων. Στο 71ο λεπτό ο Χάτσινσον δημιούργησε και πάλι από τη δεξιά πλευρά, γύρισε την μπάλα στην περιοχή και ο Πούλισικ με δυνατό σουτ ολοκλήρωσε την ανατροπή, γράφοντας το 2-3.

Μέσα σε 15 λεπτά η Μίλαν είχε πετύχει τρία γκολ, ανατρέποντας πλήρως το προβάδισμα των γηπεδούχων.

Ο Αλγουαθίλ προσπάθησε να αλλάξει ξανά την εικόνα της ομάδας του, περνώντας τον Φορτούνη στη θέση του Ζέλσον. Στη συνέχεια απέσυρε τους Μπρούνο και Ρέτσο, δίνοντας χρόνο συμμετοχής στον Τικνιζιάν και στον νεαρό Τουφάκη.

Το τελικό αποτέλεσμα ήταν 2-4, με τον Ολυμπιακό να γνωρίζει την πρώτη του ήττα στη διοργάνωση.