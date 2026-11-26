Ένα τραγούδι με ξεκάθαρα προσωπικό αποδέκτη επέλεξε να συμπεριλάβει ο Νίκος Καρβέλας στο νέο του άλμπουμ, καθώς αφιέρωσε στην Έλενα Φερεντίνου τη σύνθεση «Φλωρινιωτάκι». Η σύντροφός του θέλησε να ανταποδώσει δημόσια, μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, εκφράζοντας την αγάπη της για τον δημιουργό.

Η Έλενα Φερεντίνου δημοσίευσε ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό, στο οποίο αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σχέση τους και στον τρόπο με τον οποίο ο Νίκος Καρβέλας αποτυπώνει τα συναισθήματά του μέσα από τη μουσική.

«Μόνο εσύ ξέρεις να μιλάς τόσο αληθινά μέσα από τα τραγούδια σου. Θα είμαι για πάντα το Φλωρινιωτάκι σου, το Ελενάκι σου, που θα στέκεται δίπλα σου με αγάπη. Την αγάπη όπως την ξέρουμε εσύ κι εγώ», έγραψε.

Το τραγούδι «Φλωρινιωτάκι» είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στην ίδια και αποτελεί την εναρκτήρια σύνθεση του νέου δίσκου του Καρβέλα, με τίτλο «Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια», ο οποίος κυκλοφόρησε το πρωί της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου.

Μέσα από τους στίχους του, ο συνθέτης εκφράζει την τρυφερότητά του για την αγαπημένη του, χρησιμοποιώντας το χαϊδευτικό «Ελενάκι μου» και αναφερόμενος στο φως που βλέπει στα μάτια της.