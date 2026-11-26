Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στην τηλεοπτική κάλυψη της Eurovision, καθώς ο Νίκος Μουτσινάς και η Μπέττυ Μαγγίρα αναλαμβάνουν τους ρόλους που είχαν μέχρι σήμερα ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου.

Το νέο δίδυμο θα αναλάβει τον σχολιασμό του διαγωνισμού, ενώ θα συμμετέχει και στην παρουσίαση του «Sing for Greece», μαζί με την Κατερίνα Βρανά. Οι δύο ηθοποιοί θα βρεθούν στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας αρκετές ημέρες πριν από την έναρξη των τηλεοπτικών σόου.

Για την Μπέττυ Μαγγίρα δεν πρόκειται για την πρώτη επαφή με τον μουσικό διαγωνισμό. Είχε βρεθεί ξανά στη συγκεκριμένη θέση το 2008 και το 2009, όταν μαζί με την αδελφή της, Ματθίλδη Μαγγίρα, είχαν αναλάβει τον σχολιασμό των βραδιών της Eurovision, αφήνοντας το δικό τους στίγμα στην τηλεοπτική μετάδοση.

Αντίθετα, για τον Νίκο Μουτσινά είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνει αντίστοιχο ρόλο. Ωστόσο, οι δύο τους δεν είναι άγνωστοι μεταξύ τους, καθώς έχουν συνεργαστεί στο θέατρο, ενώ έχουν βρεθεί και ως καλεσμένοι στις τηλεοπτικές εκπομπές ο ένας του άλλου. Η μεταξύ τους γνωριμία αποτελεί ένα επιπλέον στοιχείο της νέας συνεργασίας.

Το πρόγραμμα του διαγωνισμού στο Μπουργκάς περιλαμβάνει δύο ημιτελικούς, στις 11 και 13 Μαΐου, ενώ ο Μεγάλος Τελικός έχει προγραμματιστεί για τις 15 Μαΐου. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται και στο νέο τηλεοπτικό σχήμα που θα αναλάβει να συνοδεύσει τους τηλεθεατές στις βραδιές της Eurovision.