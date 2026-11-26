Μια νίκη που έμοιαζε εξασφαλισμένη μετατράπηκε σε οδυνηρή ήττα για την Εθνική Ελλάδας, η οποία έχασε με 88-92 από τη Γεωργία στην παράταση. Το ακόμη πιο απογοητευτικό για τη «γαλανόλευκη» είναι ότι είχε προηγηθεί με επτά πόντους (86-79), μόλις 1:26 πριν από τη λήξη του έξτρα πεντάλεπτου, αλλά δέχθηκε ένα καταστροφικό σερί 2-13 και είδε τους αντιπάλους της να φεύγουν με το ροζ φύλλο αγώνα.

Η ήττα περιπλέκει πλέον σημαντικά την προσπάθεια της ελληνικής ομάδας για πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Εθνική χρειάζεται πλέον τρεις νίκες στα ισάριθμα επόμενα παιχνίδια της, αλλά και συνδυασμό αποτελεσμάτων από τις υπόλοιπες αναμετρήσεις.

Το προβάδισμα που μετατράπηκε σε εφιάλτη

Στην παράταση ο Λούντζης έδωσε την εντύπωση ότι η Ελλάδα είχε βρει τον άνθρωπο που θα την οδηγούσε στη νίκη. Με τρίποντο και ακόμη ένα καλάθι διαμόρφωσε το 86-79 στο 1:26 πριν από το τέλος, βάζοντας την ομάδα σε θέση ισχύος.

Η Γεωργία, όμως, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Οι Σανάτζε και Κορσάντια μείωσαν σε 88-86, ενώ στα 16 δευτερόλεπτα ο Τολιόπουλος και ο Παπανικολάου αστόχησαν από κοντινή απόσταση, χάνοντας την ευκαιρία να δώσουν μεγαλύτερη ασφάλεια στο ελληνικό προβάδισμα.

Ακολούθησε μια αλληλουχία λαθών που αποδείχθηκε καθοριστική. Ο Ριντ κέρδισε δύο βολές και ευστόχησε στην πρώτη, αλλά έχασε τη δεύτερη. Στη διεκδίκηση του ριμπάουντ ο Κώστας Αντετοκούνμπο υπέπεσε σε αντιαθλητικό φάουλ, με τον Σενγκέλια να αξιοποιεί τις δύο βολές για το 88-89.

Ο Ριντ πρόσθεσε ακόμη έναν πόντο από τη γραμμή των βολών, ο Ντόρσεϊ έχασε την κατοχή της μπάλας και ο Σενγκέλια με δύο εύστοχες βολές διαμόρφωσε το τελικό 88-92. Μέσα σε 1:26 η Ελλάδα είχε δεχθεί 13 πόντους και είχε πετύχει μόλις δύο.

Η Ελλάδα έχασε τον έλεγχο από το δεύτερο δεκάλεπτο

Η εικόνα της αναμέτρησης δεν προμήνυε αρχικά τέτοια εξέλιξη. Η Εθνική ξεκίνησε με τον Μήτογλου να δίνει λύσεις κοντά στο καλάθι και τον Ντόρσεϊ να βρίσκει στόχο από την περιφέρεια με δύο συνεχόμενα τρίποντα. Το προβάδισμα έφτασε στο 13-9, ενώ ο Καλαϊτζάκης με δύο διαδοχικά λέι απ και ο Χουγκάζ με έξι συνεχόμενους πόντους βοήθησαν να κλείσει η πρώτη περίοδος στο 27-20.

Η συνέχεια, ωστόσο, ήταν διαφορετική. Τα λάθη στην επίθεση και τα αμυντικά κενά επέτρεψαν στους Γεωργιανούς να επιστρέψουν. Τα τρίποντα των Μερκβιλάτζε και Οχκικίτζε έφεραν το 29-30, ενώ στη συνέχεια ο Κοσάντρια εκμεταλλεύτηκε τα προβλήματα στη ρακέτα για να δώσει προβάδισμα 34-38 στην ομάδα του.

Η ελληνική επίθεση είχε χάσει την αποτελεσματικότητά της, με μόλις 3/14 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο. Ο Μήτογλου με καλάθι από επιθετικό ριμπάουντ διαμόρφωσε το 38-41, σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια.

Η μάχη συνεχίστηκε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο

Η Γεωργία μπήκε καλύτερα στην τρίτη περίοδο και με τον Ριντ να δίνει λύσεις απέκτησε προβάδισμα 38-43. Ο Ντόρσεϊ και ο Μήτογλου με βολές κράτησαν την Ελλάδα κοντά στο σκορ, όμως ο Αμερικανός γκαρντ της αντίπαλης ομάδας συνέχισε να βρίσκει καλάθια.

Το τρίποντο του Παπανικολάου και το λέι απ του Καλαϊτζάκη έφεραν προσωρινά την Εθνική μπροστά με 59-57. Ο Ριντ, όμως, απάντησε με προσωπικό σερί τεσσάρων πόντων, με τη Γεωργία να ολοκληρώνει την τρίτη περίοδο στο 59-61.

Στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου, ο Ριντ και ο Σενγκέλια ανέβασαν τη διαφορά στο 59-65. Ο Μήτογλου ανέλαβε δράση και με έξι διαδοχικούς πόντους ισοφάρισε σε 65-65, ενώ ο Τολιόπουλος έδωσε νέα ώθηση στην ελληνική ομάδα με το πρώτο του τρίποντο, για το 68-68.

Η Γεωργία, ωστόσο, διατηρούσε το προβάδισμα. Ο Ριντ έκανε το 68-72 στο 38′, με την Ελλάδα να πλησιάζει σε 72-74 χάρη στις βολές των Τολιόπουλου και Ντόρσεϊ. Ο Παπανικολάου δεν κατάφερε να ευστοχήσει σε δύο τρίποντα που θα μπορούσαν να αλλάξουν τις ισορροπίες.

Στα τελευταία δευτερόλεπτα ο Τολιόπουλος έκλεψε την μπάλα, αλλά ο Ντόρσεϊ είχε 1/2 βολές. Ο Κορσάντια έκανε το ίδιο από τη γραμμή για το 73-75, δέκα δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Στην τελευταία ουσιαστικά ευκαιρία της, η Ελλάδα κέρδισε τρεις βολές με τον Ντόρσεϊ, ο οποίος ευστόχησε στις δύο, ισοφαρίζοντας σε 75-75 στο ένα δευτερόλεπτο. Το τελευταίο σουτ του Σανάτζε δεν βρήκε στόχο και οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην παράταση.

Εκεί η Εθνική έφτασε μια ανάσα από τη νίκη, αλλά η απώλεια του προβαδίσματος στα τελευταία δευτερόλεπτα την υποχρεώνει πλέον να αναζητήσει τρεις νίκες στα επόμενα παιχνίδια της, περιμένοντας παράλληλα ευνοϊκά αποτελέσματα από τους αντιπάλους της.