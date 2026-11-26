Εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» εισήχθη ο σχεδιαστής μόδας Διονύσης Στεργίου Πλιάτσικας, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, με κυριότερο τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).

Ο γνωστός δημιουργός έχει υποστεί στο παρελθόν σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο, με αποτέλεσμα να ζει με αναπηρία, ενώ τώρα βρίσκεται αντιμέτωπος και με τις επιπλοκές της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας.

Κοντά του αυτές τις ώρες βρίσκονται ο Μιχαήλ Ρωμανός, πρώην συνεργάτης του στις σχολές σχεδιαστών μόδας ROMANOS, καθώς και ελάχιστοι άνθρωποι από το στενό φιλικό περιβάλλον του. Ο Μιχαήλ Ρωμανός, γνωστός επιμελητής εκθέσεων σύγχρονης τέχνης, διατηρεί μαζί του μακροχρόνια προσωπική και επαγγελματική σχέση.

Η περιπέτεια της υγείας του έχει προκαλέσει ενδιαφέρον στον καλλιτεχνικό και δημιουργικό κόσμο του Κολωνακίου, όπου ο σχεδιαστής έχει ζήσει και εργαστεί για περισσότερα από 40 χρόνια.

Η διαδρομή του στην ελληνική μόδα και οι σημαντικές διακρίσεις

Η επαγγελματική πορεία του Διονύση Στεργίου ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του ’80, αφήνοντας το προσωπικό του αποτύπωμα στον χώρο της ελληνικής μόδας. Μία από τις πρώτες δημιουργίες του παρουσιάστηκε σε επίδειξη μόδας τον Ιούνιο του 1986, στο ξενοδοχείο CARAVEL, με την τότε μεγάλη σταρ Υβέτ Τζάρβις να την επιλέγει για την εμφάνισή της.

Ακολούθησε μια μακρά δημιουργική διαδρομή, με σημαντικό σταθμό τη σχολή σχεδιαστών μόδας ROMANOS, την οποία διηύθυνε καθ’ όλη τη δεκαετία του ’90 στο Κολωνάκι. Παράλληλα, είχε αναπτύξει τη δική του δραστηριότητα στον χώρο της υψηλής ραπτικής, διατηρώντας προσωπικό ατελιέ νυφικών, μέσα από το οποίο έντυσε δεκάδες νύφες.

Η δουλειά του αναγνωρίστηκε και εκτός συνόρων. Ο σχεδιαστής βραβεύτηκε το 1996 και το 1998 από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μόδας, ενώ εκπροσώπησε την Ελλάδα και την ελληνική δημιουργία στις Ευρωπαϊκές Συναντήσεις Σχολών Σχεδίου Μόδας που πραγματοποιήθηκαν στο Παρίσι και στο Άμστερνταμ αντίστοιχα, παρουσιάζοντας δημιουργίες της σχολής ROMANOS.

Παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, ο ίδιος είχε εκφράσει πρόσφατα την επιθυμία να συνεχίσει να δημιουργεί. Μάλιστα, είχε γνωστοποιήσει την πρόθεσή του να προσφέρει δωρεάν τα σχέδιά του σε όσους ενδιαφέρονται, μέσα από το προσωπικό του κανάλι στο YouTube.

Για την υλοποίηση αυτής της προσπάθειας είχε προαναγγείλει τη συνεργασία με αγαπημένους φίλους, οι οποίοι θα τον βοηθήσουν στην προετοιμασία και ανάρτηση των σχετικών βίντεο. Παράλληλα, είχε απευθύνει πρόσκληση στο κοινό να εγγραφεί στο κανάλι του, με την ονομασία «Διονύσης Στεργίου Πλιάτσικας (Σχεδιαστής Μόδας)».