Μια άγνωστη για πολλούς ιστορία από την εποχή που ο Ρόμπερτ Πάτινσον και η Κρίστεν Στιούαρτ διεκδικούσαν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους του «Twilight» μοιράστηκε η Κάθριν Χάρντγουικ.

Η 71χρονη σκηνοθέτιδα παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «The Kyle Buchanan Show», όπου, με αφορμή την είδηση της επιλογής του Ρόμπερτ Πάτινσον για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ, αναφέρθηκε σε ένα ιδιαίτερο περιστατικό από την πρώτη οντισιόν των δύο ηθοποιών. Όπως αποκάλυψε, οι δύο μετέπειτα σταρ του Χόλιγουντ είχαν δοκιμάσει τη σκηνή του φιλιού τους στο κρεβάτι της, με τον ηθοποιό να καταλήγει στο πάτωμα. «Αυτό είναι το ίδιο κρεβάτι στο οποίο ο Ρομπ και η Κρίστεν έκαναν για πρώτη φορά οντισιόν και δοκίμασαν τη σκηνή του φιλιού τους. Ήταν κάπως παράξενο. Εκείνος έπεσε από το κρεβάτι κατά τη διάρκεια της οντισιόν και προσγειώθηκε στο πάτωμα, οπότε είχε ενδιαφέρον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

‘Twilight’ Director Recalls Robert Pattinson, Kristen Stewart Auditioning Their Kiss on Her Bed https://t.co/HwBLpSTiRn — People (@people) November 25, 2026

Η πρώτη ταινία του «Twilight» κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2008, γνωρίζοντας τεράστια εμπορική επιτυχία και μετατρέποντας τους δύο πρωταγωνιστές σε είδωλα εκατομμυρίων θαυμαστών παγκοσμίως.

Ο έρωτας που πέρασε από τη μεγάλη οθόνη στην πραγματική ζωή

Η κινηματογραφική ιστορία αγάπης του Έντουαρντ Κάλεν και της Μπέλα Σουάν απέκτησε ενδιαφέρον και εκτός οθόνης, καθώς ο Ρόμπερτ Πάτινσον και η Κρίστεν Στιούαρτ υπήρξαν ζευγάρι για περίπου τέσσερα χρόνια, μέχρι τον χωρισμό τους το 2013. Σήμερα, οι δύο ηθοποιοί έχουν ακολουθήσει διαφορετικούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή. Η Κρίστεν Στιούαρτ παντρεύτηκε τον Απρίλιο του 2025 τη σεναριογράφο Ντίλαν Μέγιερ, ενώ ο Ρόμπερτ Πάτινσον βρίσκεται στο πλευρό της Σούκι Γουότερχαουζ, με την οποία απέκτησε το πρώτο του παιδί τον Μάρτιο του 2024.