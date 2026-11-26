Η απότομη αλλαγή στην καθημερινότητά της μετά την αναγνωρισιμότητα αποδείχθηκε πολύ πιο δύσκολη απ’ όσο περίμενε η Μαριάνα Κατσιμίχα. Η νεαρή τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι η αυξημένη προσοχή που άρχισε να δέχεται από τον κόσμο την τρόμαξε σε τέτοιο βαθμό, ώστε το περασμένο καλοκαίρι εμφάνισε έντονα ψυχοσωματικά συμπτώματα. Παράλληλα, μίλησε για τη δυσκολία της έκθεσης, τη σύγκριση με τον πατέρα της, Πάνο Κατσιμίχα, αλλά και τη σχέση της με το τραγούδι που τη σύστησε στο ευρύ κοινό.

Η Μαριάνα Κατσιμίχα φιλοξενήθηκε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Studio στις 3» και εξήγησε ότι δεν αισθάνεται ακόμη άνετα μπροστά στις κάμερες. Η δυσκολία της δεν περιορίζεται στις τηλεοπτικές συνεντεύξεις, καθώς όπως παραδέχτηκε, ακόμη και όταν βρίσκεται στη σκηνή αισθάνεται αμηχανία.

«Δεν μπορώ με τις κάμερες, έχω πρόβλημα, δεν μπορώ. Γενικά ακόμα και στη σκηνή ντρέπομαι και γενικά με την έκθεση δεν είμαι εξοικειωμένη και δεν ξέρω αν θα εξοικειωθώ και 100% ποτέ», ανέφερε.

Η πιο δύσκολη περίοδος για την ίδια ήρθε το καλοκαίρι, όταν διαπίστωσε ότι πλέον την αναγνώριζαν άνθρωποι που συναντούσε στην καθημερινότητά της. Η αλλαγή αυτή, από την ανωνυμία στην αναγνωρισιμότητα, δεν ήταν εύκολο να διαχειριστεί, με την ίδια να περιγράφει το μέγεθος της πίεσης που αισθάνθηκε.

«Η αναγνωρισιμότητα με τρόμαξε ακραία. Τα ψυχοσωματικά που έβγαλα εγώ αυτό το καλοκαίρι, δεν ξέρω αν τα έχει βγάλει άνθρωπος. Αλλά διαχειρίζεται κι αυτό πολύ εύκολα. Απλά θέλει καλό κόσμο γύρω σου, ψυχοθεραπεία, αυτογνωσία, ηρεμία και όλα πάνε καλά», εξομολογήθηκε.

Αυτό που την αιφνιδίασε περισσότερο, όπως εξήγησε, ήταν οι μικρές αλλαγές που παρατηρούσε σε καθημερινές μετακινήσεις και δραστηριότητες. Άνθρωποι που δεν γνώριζε μέχρι πρότινος άρχισαν να της μιλούν στον δρόμο, στο λεωφορείο, στον φούρνο, στο φαρμακείο, ακόμη και στο νοσοκομείο.

«Με τρόμαξε περισσότερο το πιο απλό, να βγαίνεις στον δρόμο και εκεί που δεν σε ήξερε άνθρωπος, να σου μιλάνε πέντε άνθρωποι μέσα σε μία μέρα. Είναι περίεργο. Δεν είναι εύκολο. Είναι ότι πάντα είσαι μπροστά σε πάρα πολλούς ανθρώπους που μπορεί να σε κρίνουν θετικά, αρνητικά και είναι λίγο τρομακτικό ώρες ώρες», είπε.

Η σύγκριση με τον πατέρα της και η μουσική τους σχέση

Ένα ακόμη ζήτημα που την είχε απασχολήσει έντονα όταν αποφάσισε να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι ήταν η σύγκριση με τον πατέρα της, Πάνο Κατσιμίχα. Η αναγνωρισιμότητα και η καλλιτεχνική πορεία του δημιουργού αποτελούσαν για εκείνη μια πρόσθετη πηγή προβληματισμού, καθώς φοβόταν ότι θα κρινόταν διαρκώς με βάση τη δική του διαδρομή.

Πλέον, όπως λέει, έχει καταφέρει να απομακρυνθεί από αυτή τη σκέψη, ενώ σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε και η στάση του πατέρα της.

«Διαρκώς φοβόμουν τη σύγκριση με τον πατέρα μου. Πλέον νομίζω ότι έχω ξεφύγει λίγο από αυτό μέσα μου. Και ο πατέρας μου έχει συμβάλει στο να μη με κάνει να αισθάνομαι έτσι», ανέφερε.

Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι ο συγκεκριμένος φόβος ήταν ένας από τους λόγους που καθυστέρησε να κάνει το βήμα προς τη μουσική. Όπως εξήγησε, αναρωτιόταν πώς θα μπορούσε να επιβιώσει σε έναν χώρο όπου οι συγκρίσεις με τον πατέρα της θα ήταν αναπόφευκτες. Σήμερα, ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί πλέον εμπόδιο για εκείνη.

Η σχέση τους έχει και έντονη μουσική διάσταση, καθώς συζητούν συχνά για τη δουλειά της και τις καλλιτεχνικές επιλογές της. Η Μαριάνα Κατσιμίχα αποκάλυψε ότι ζητά τη γνώμη του, με τις συζητήσεις τους γύρω από τη μουσική να αποτελούν σημαντικό κομμάτι της επαφής τους.

Το «Βαλς των Ονείρων» δεν είναι το αγαπημένο της τραγούδι

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε επίσης στην καλλιτεχνική της ταυτότητα, εξηγώντας ότι δεν επιθυμεί να περιοριστεί σε ένα συγκεκριμένο μουσικό ύφος. Προτιμά να πειραματίζεται με διαφορετικά είδη και να διατηρεί την ελευθερία των επιλογών της, χωρίς να βάζει συγκεκριμένες ταμπέλες στον εαυτό της.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η αναφορά της στο «Βαλς των Ονείρων», το τραγούδι που συνέβαλε καθοριστικά στην αναγνωρισιμότητά της. Παρότι αναγνωρίζει τη σημασία του για την πορεία της και δηλώνει ότι της αρέσει, ξεκαθάρισε ότι δεν είναι το προσωπικά αγαπημένο της.

«Πειράζει να πω ότι το Βαλς των Ονείρων δεν είναι το αγαπημένο μου τραγούδι; Είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι απείρως σημαντικό για εμένα, γιατί είναι το κομμάτι το οποίο με έκανε γνωστή στον κόσμο σίγουρα και μου αρέσει και πάρα πολύ σαν κομμάτι, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι το αγαπημένο μου, γιατί είναι κι άλλα που μου αρέσουν εξίσου», δήλωσε.