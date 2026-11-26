Μια λανθασμένη κίνηση στο τηλέφωνο θα μπορούσε να της κοστίσει ακριβά. Η Αθηνά Κλήμη περιέγραψε την απόπειρα εξαπάτησης που δέχθηκε ενώ βρισκόταν στο MadWalk, αποκαλύπτοντας ότι οι άγνωστοι που την κάλεσαν χρησιμοποίησαν ως πρόσχημα μια υποτιθέμενη ανάληψη 700 ευρώ από την τραπεζική της κάρτα.

Το τηλεφώνημα έγινε τη Δευτέρα, λίγη ώρα πριν ανέβει στη σκηνή μαζί με τους υπόλοιπους συντελεστές της διοργάνωσης. Η ίδια παραδέχθηκε ότι εκείνη τη στιγμή δεν ήταν ιδιαίτερα συγκεντρωμένη, καθώς επικρατούσε ένταση λίγο πριν από την εμφάνισή τους.

Παρότι η κλήση προερχόταν από ελληνικό αριθμό, το περιεχόμενό της θα μπορούσε εύκολα να την οδηγήσει σε μεγαλύτερο λάθος. Ο συνομιλητής της υποστήριξε ότι είχε γίνει προσπάθεια να αφαιρεθούν 700 ευρώ από την κάρτα της και της έδωσε μια συγκεκριμένη οδηγία για να ακυρώσει δήθεν τη συναλλαγή.

«Και αν ισχύει ότι δεν πήγα εγώ να βγάλω 700 ευρώ να πατήσω το 1. Και το ούφο το πάτησα το 1», αποκάλυψε η ίδια.

Η στιγμή που κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά

Η διαδικασία συνεχίστηκε με την προσπάθεια των αγνώστων να αποσπάσουν τα τραπεζικά της στοιχεία. Τότε η Αθηνά Κλήμη αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν λειτουργούσε σωστά και αποφάσισε να τερματίσει την επικοινωνία, αποφεύγοντας τελικά να δώσει τις πληροφορίες που ζητούσαν.

«Την ώρα που πήγαν να μου πάρουν τα τραπεζικά μου στοιχεία, εγώ το έκλεισα γιατί κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά και last minute σώθηκα από το να μου παίρνανε ένα μεγάλο ποσό από την κάρτα», ανέφερε.

Μάλιστα, εξήγησε ότι εκείνη την περίοδο δεν είχε καν 700 ευρώ διαθέσιμα στον λογαριασμό της, κάτι που σχολίασε με χιούμορ, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι επιτήδειοι θα μπορούσαν να επιχειρήσουν να αφαιρέσουν μικρότερο ποσό.

Κλείνοντας την περιγραφή της περιπέτειας, απευθύνθηκε στους ακολούθους της, ζητώντας τους να είναι προσεκτικοί με αντίστοιχες κλήσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους μεγαλύτερους ανθρώπους που χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο, επισημαίνοντας την ανάγκη να ενημερωθούν ώστε να μην πέσουν σε παρόμοια παγίδα.