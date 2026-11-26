Με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια στην ιστορία της Eurovision επέλεξε να σχολιάσει τη νέα τηλεοπτική του συνεργασία ο Νίκος Μουτσινάς. Ο παρουσιαστής δεν άφησε ασχολίαστη την ανακοίνωση της ΕΡΤ για το «Sing for Greece 2027» και έδωσε το πρώτο δείγμα της διάθεσής του μέσα από το Instagram.

Η είδηση έγινε γνωστή το πρωί της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, όταν ανακοινώθηκαν τα τρία πρόσωπα που θα αναλάβουν την παρουσίαση της διαδικασίας για την επιλογή της ελληνικής συμμετοχής στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Στο νέο τηλεοπτικό σχήμα συμμετέχουν ο Νίκος Μουτσινάς, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά. Παράλληλα, ο Μουτσινάς και η Μαγγίρα αναλαμβάνουν και τον σχολιασμό του διαγωνισμού.

Η ανάρτηση που επέλεξε ο παρουσιαστής

Λίγη ώρα μετά τη δημοσιοποίηση των ονομάτων, ο Νίκος Μουτσινάς αναδημοσίευσε στα stories του Instagram μια φωτογραφία στην οποία εμφανίζονται οι τρεις παρουσιαστές.

Αντί για κάποιο εκτενές σχόλιο, προτίμησε να περιοριστεί σε μια σειρά από επαναλαμβανόμενα «Λαλαλαλαλαλαλαλαλα», προσθέτοντας αρκετά emojis με γέλια μέχρι δακρύων.

Η επιλογή της μουσικής είχε επίσης τη δική της σημειολογία. Ο παρουσιαστής συνόδευσε την ανάρτησή του με το «Μάθημα Σολφέζ», το τραγούδι με το οποίο η Ελλάδα συμμετείχε στη Eurovision του 1977, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο μια ξεχωριστή μουσική διάσταση στο πρώτο του διαδικτυακό σχόλιο για τα νέα του καθήκοντα.