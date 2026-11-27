Συνεχίζεται το παρασκηνιακό θρίλερ στο OPEN μετά τη διαρροή του βίντεο με την έντονη αντιπαράθεση του Νίκου Στραβελάκη και της Κατερίνας Παπακωστοπούλου, με τις εξελίξεις να διαδέχονται η μία την άλλη.

Λίγες ώρες μετά τη γνωστοποίηση της αποχώρησης της αρχισυντάκτριας της εκπομπής «10 Παντού», Βάσως Μητρομάρα, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου προχώρησε σε μια αινιγματική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η δημοσιογράφος δημοσίευσε μια φωτογραφία της εικόνας της Παναγίας της Προυσιώτισσας, αναφερόμενη στη δύναμη της πίστης της, αλλά και σε ένα προσωπικό ζήτημα που την είχε ταλαιπωρήσει τις τελευταίες ημέρες, χωρίς να διευκρινίζει περί τίνος πρόκειται.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Katerina Papakostopoulou (@katerina_papako)

«Η Παναγία η Προυσιώτισσα βρίσκεται στο Καρπενήσι και η θαυματουργή εικόνα στέκει αγέρωχη από την Τουρκοκρατία σε έναν απόκρημνο βράχο, σε ένα τοπίο άγριο και συνάμα τόσο γαλήνιο. Η εικόνα της βρίσκεται πάντα στο γραφείο μου. Η Παναγία είναι η μητέρα όλων μας. Αυτή που ανοίγει την αγκαλιά της να μας χωρέσει όλους. Σήμερα κάτι συγκινητικό συνέβη. Μου έστειλε τη φωτογραφία αυτή η κουμπάρα μου, την ώρα που συνέβαινε για μένα κάτι… καθοριστικό για ένα προσωπικό θέμα, που με ταλαιπώρησε τις τελευταίες μέρες. Και τότε κατάλαβα ότι υπάρχει Θεός. Μας βλέπει, μας κρίνει, μας δοκιμάζει, μας λυτρώνει και μας δίνει όσα μπορούμε να αντέξουμε. Η πίστη μου με κράτησε όρθια πολλές φορές. Και τώρα ακόμα πιο πολύ! Όσοι με ξέρετε, καταλαβαίνετε απόλυτα τι λέω… Σας ευχαριστώ για την αγάπη, την αφοσίωση, τη συμπαράσταση. Εμείς δεν γνωριστήκαμε φέτος. Τα λέμε καθημερινά 31 χρόνια! Με αλήθεια. Με φως. Με ώρες στον δρόμο. Με πολύ κόπο. Τίποτα δεν μας χαρίστηκε. Έτσι, λοιπόν, και τώρα πορευόμαστε με επαγγελματισμό. Αγάπη & συγχώρεση ακόμα και σε αυτούς που ίσως δεν την αξίζουν. Για εσάς», έγραψε η Κατερίνα Παπακωστοπούλου.

Η αιχμηρή τοποθέτηση της Σίσσυς Χρηστίδου

Την ίδια ώρα, η υπόθεση της διαρροής βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», με τον Γρηγόρη Μελά να μεταφέρει την πληροφορία πως οι δύο παρουσιαστές του «10 Παντού» γνωρίζουν ποιος βρίσκεται πίσω από τη δημοσιοποίηση του βίντεο. Η Σίσσυ Χρηστίδου δεν έκρυψε την ενόχλησή της, υπογραμμίζοντας πως ο δημοσιογραφικός κόσμος δεν μπορεί να αποφεύγει να δίνει απαντήσεις όταν βρίσκεται ο ίδιος στο επίκεντρο της επικαιρότητας. «Χρειάζεται να απαντηθεί αυτό, παιδιά, γιατί μετά είναι και αυτό. Ότι μεταξύ μας τα καλύπτουμε. Δηλαδή, δεν γίνεται όταν αφορά τα δικά μας να μην βγαίνουν. Δηλαδή, κάποιος έχει κάνει κάτι πολύ παράνομο. Αυτό πρέπει να γίνει ανοιχτά», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.