Στην περίοδο που έγινε μητέρα για πρώτη φορά γύρισε τον χρόνο η Ευρυδίκη, αποκαλύπτοντας πως ο ερχομός του γιου της με τον Γιώργο Θεοφάνους, Άγγελου Θεοφάνους, δεν ήταν κάτι που είχε προγραμματίσει.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια βρέθηκε στην εκπομπή «Status» του Astra TV, όπου μίλησε για τη μητρότητα, την απρόσμενη εγκυμοσύνη της και τα συναισθήματα που την κατέκλυσαν όταν κράτησε για πρώτη φορά το παιδί της στην αγκαλιά της. «Δεν γεννιούνται όλοι οι άνθρωποι για να γίνουν γονείς και να κάνουν οικογένεια. Η αλήθεια είναι ότι και εμένα το παιδί μου ήρθε ξαφνικά στη ζωή μου. Δεν ήταν κάτι που το είχα στο μυαλό μου, δεν το σχεδίαζα ούτε ήμουν έτοιμη», ανέφερε αρχικά.

Η Ευρυδίκη παραδέχτηκε πως, παρότι ήταν 28 ετών όταν απέκτησε τον γιο της, αισθανόταν ακόμη παιδί, χωρίς να έχει συνειδητοποιήσει πόσο θα άλλαζε η καθημερινότητά της με τον ερχομό του. «Δηλαδή ένιωθα πως ήμουν ακόμα εγώ η ίδια παιδί. Δεν ήμουν πολύ μικρή, ήμουν 28 χρονών όταν γέννησα τον Άγγελο. Αλλά ένιωθα ακόμα παιδάκι, λίγο ανώριμη. Και με το που ήρθε ο Άγγελος στη ζωή μου, άλλαξαν τα πάντα», εξομολογήθηκε. Με ιδιαίτερη συγκίνηση, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη στιγμή της γέννησης του γιου της, την οποία χαρακτήρισε ως την πιο συγκλονιστική εμπειρία της ζωής της. «Κατ’ αρχάς η στιγμή της γέννησης ήταν ό,τι πιο συγκλονιστικό είχα βιώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή, αλλά και για όλη μου τη ζωή. Δεν ξεχνάω ποτέ αυτή τη στιγμή. Αληθινή ευτυχία. Αυτή ήταν η στιγμή που ένιωσα πως είναι να νιώθεις ευτυχία», κατέληξε.