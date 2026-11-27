Η Τερέζα Χαμπαριάν είναι μια γυναίκα με πολλές αγάπες, φιλοδοξίες και ενδιαφέροντα. Η φιναλίστ με τον αριθμό 12 των Ελληνικών Καλλιστείων Star Hellas – Miss Hellas 2026 επισκέφθηκε τα γραφεία της «Espresso», στο Παλαιό Φάληρο, και μας αποκάλυψε τις διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητάς της, από την επιστήμη και την αεροπορία μέχρι τον εθελοντισμό και τη μουσική. Η επίσκεψή της πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ένατου από τα 12 αφιερώματα για τις υποψήφιες που φιλοξενεί η εφημερίδα μας, καθώς έχει φέτος τα αποκλειστικά δικαιώματα προβολής του διαγωνισμού ομορφιάς, δίνοντας βήμα στις πρωταγωνίστριές του για να συστηθούν στο κοινό.

Από τον Ηλία Μαραβέγια

ΦΩΤΟ: Βαγγέλης Μασιάς

Outfits: Cinema by Panos Zinas

Η 27χρονη Τερέζα, με ύψος 1,73 μ., ελληνικές και αρμενικές ρίζες και μόνιμη κατοικία την Κρήτη, έφερε μαζί της έναν αέρα νησιωτικό, αλλά και μια απρόσμενη μουσική έκπληξη: το κλαρίνο της! Κατά την καθιερωμένη περιήγησή της στους χώρους της εφημερίδας, τις φωτογραφίσεις και τη συνέντευξή της στην Espresso TV, είχε την ευκαιρία να μας γνωρίσει καλύτερα, απολαμβάνοντας μαζί μας έναν καφέ espresso και μια συζήτηση που γρήγορα ξέφυγε από τα στενά όρια ενός διαγωνισμού ομορφιάς. Γιατί η Τερέζα δεν είναι μια συνηθισμένη υποψήφια! Σπούδασε Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών, ενώ αυτή την περίοδο εξειδικεύει τις γνώσεις της στον τομέα της Κοσμετολογίας. Παράλληλα, εργάζεται ως αεροσυνοδός και ασχολείται με το μόντελινγκ, καταφέρνοντας να συνδυάζει διαφορετικούς επαγγελματικούς κόσμους.

«Είναι πολύ ωραία δουλειά για μια γυναίκα. Γνωρίζεις κόσμο, ταξιδεύεις, σου δίνονται πολλές ευκαιρίες. Συνέχεια αλλάζεις παραστάσεις, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον» μας

λέει για την εργασία της στους αιθέρες, αποκαλύπτοντας πως δεν έχει κανέναν φόβο για τα ύψη. Οσο για το πώς βρέθηκε στον δρόμο των καλλιστείων; Η διάκρισή της ως πρώτης αναπληρωματικής στα Μις Κρήτη αποτέλεσε το εισιτήριο για το επόμενο βήμα. «Μετά τη διάκριση που έλαβα ως πρώτη αναπληρωματική στα εν λόγω τοπικά καλλιστεία, πήρα αβίαστα την απόφαση να λάβω μέρος και στα Σταρ Ελλάς για να εξελίξω τις δυνατότητές μου» εξηγεί.

Στη συζήτησή μας η Τερέζα περιγράφει τον εαυτό της με τρεις λέξεις: δυναμισμός, ειλικρίνεια και πείσμα. «Είμαι πολύ αληθινός άνθρωπος και με διακρίνει το πείσμα μου – βάζω έναν στόχο και επιδιώκω να τον πετύχω» αναφέρει, ενώ ξεκαθαρίζει πως δεν θέτει όρια στις φιλοδοξίες της. «Δεν περιορίζομαι στους στόχους μου – προσπαθώ να εξελίσσομαι όσο περισσότερο μπορώ και να πάω όσο πιο ψηλά γίνεται».

Πίσω, όμως, από τη δυναμική εικόνα της βρίσκεται ένας άνθρωπος που δίνει ιδιαίτερη σημασία στις οικογενειακές αξίες. Η μεγαλύτερη πηγή έμπνευσής της είναι η μητέρα της, την οποία περιγράφει με λόγια γεμάτα αγάπη. «Για μένα είναι η έννοια του καλού ανθρώπου. Με έχει μεγαλώσει, θεωρώ, με πολύ σωστές αρχές, μου έχει δώσει μια πολύ καλή βάση ώστε στην ενήλικη ζωή μου όποιες επιλογές κάνω να βασίζονται στις δικές της αρχές». Φυσικά, η μητέρα της θα βρίσκεται στο πλευρό της στη βραδιά του διαγωνισμού, ενώ, όπως μας εξομολογείται, θα είναι και ο πρώτος άνθρωπος που θα αγκαλιάσει σε περίπτωση νίκης.

Για την Τερέζα, άλλωστε, η πραγματική ομορφιά δεν περιορίζεται στην εικόνα. «Για μένα, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ευγενικός, καλοσυνάτος, με ήθος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σε καμία περίπτωση άσχημος. Κατευθείαν ομορφαίνει» υπογραμμίζει, δίνοντας το δικό της στίγμα για το τι σημαίνει να είσαι μια σύγχρονη γυναίκα που διεκδικεί έναν τίτλο ομορφιάς. Οσο για το προσωπικό της μυστικό λάμψης; «Το να είμαι αληθινή με κάνει να ξεχωρίζω. Αυτό είναι το μυστικό της δικής μου ομορφιάς» λέει, χωρίς να παραλείπει τη γυμναστική, τη σωστή διατροφή και την καθημερινή περιποίηση προσώπου και σώματος.

Ιδιαίτερη θέση στην καθημερινότητά της κατέχει ο εθελοντισμός. Από τα 16 της χρόνια προσφέρει στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό ως εθελόντρια Σαμαρείτισσα, συμμετέχοντας σε υπηρεσίες και δράσεις κοινωνικής προσφοράς, ενώ στο παρελθόν έχει λάβει μέρος και σε εθελοντικές δράσεις της Πυροσβεστικής. «Σίγουρα ναι, γιατί βλέπεις κάποιες καταστάσεις από το παρασκήνιο, που στην καθημερινότητα μπορεί να μην έχεις τη δυνατότητα να δεις» απαντά, όταν τη ρωτάμε αν αυτή η εμπειρία την έχει αλλάξει ως άνθρωπο. Στον λιγοστό ελεύθερο χρόνο της βρίσκει καταφύγιο στην ποίηση, διαβάζει και γράφει, ενώ αγαπά τον χορό και τη γυμναστική.

Και κάπου εδώ έρχεται η μεγάλη μουσική έκπληξη της επίσκεψής της! Η Τερέζα είναι μέλος φιλαρμονικής ορχήστρας από την γ΄ δημοτικού, ενώ τα τελευταία χρόνια συμμετέχει και επαγγελματικά στη Φιλαρμονική του Δήμου Χερσονήσου στην Κρήτη. Το κλαρίνο, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της, δεν θα μπορούσε φυσικά να λείπει από την επίσκεψη στην «Espresso». Το έφερε μαζί της και, προς μεγάλη μας χαρά, έπαιξε ένα μουσικό απόσπασμα από το αγαπημένο «Θαλασσάκι μου», μεταφέροντας για λίγα λεπτά την ατμόσφαιρα της Κρήτης μέσα στα γραφεία μας. «Παίζω κλαρίνο από πολύ μικρή και τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι και επαγγελματικά, πηγαίνοντας με τη φιλαρμονική σε παρελάσεις και άλλες εκδηλώσεις» μας λέει, αποδεικνύοντας πως η μουσική δεν είναι μόνο ένα χόμπι, αλλά μια σταθερή αγάπη.