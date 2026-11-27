Αντί για ένα συμβατικό δώρο, η Μαρία Ηλιάκη επέλεξε να χαρίσει στον Στέλιο Μανουσάκη μια ξεχωριστή εμπειρία με αφορμή την ονομαστική του εορτή.

Η παρουσιάστρια και ο αγαπημένος της βρέθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου στις κερκίδες του γηπέδου, προκειμένου να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με τη Γεωργία, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Το ζευγάρι άφησε για λίγο στην άκρη τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας, απολαμβάνοντας μια διαφορετική βραδινή έξοδο.

Η Μαρία Ηλιάκη, ιδιαίτερα ενεργή στα social media, δεν παρέλειψε να μοιραστεί στιγμιότυπα από το πρωτότυπο δώρο της με τους διαδικτυακούς της φίλους. Μέσα από διαδοχικά stories στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η παρουσιάστρια μετέφερε την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο γήπεδο, καταγράφοντας την προθέρμανση των παικτών και εκφράζοντας την ανυπομονησία της για την έναρξη του αγώνα.