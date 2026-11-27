Σε μια συγκινητική εξομολόγηση προχώρησε η Γεωργία Καλτσή, γυρίζοντας τον χρόνο πίσω στον Μάρτιο του 2015, όταν ένα σοβαρό τροχαίο έμελλε να αλλάξει για πάντα τη ζωή της.

Η Παραολυμπιονίκης, η οποία έκτοτε κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο, βρέθηκε στην εκπομπή «Studio στις 3» και αποκάλυψε πως μέχρι σήμερα περνά σχεδόν καθημερινά από το σημείο του δυστυχήματος. «Φυσικά και τη θυμάμαι εκείνη τη μέρα κανονικά, από την αρχή μέχρι το τέλος. Εννοώ μέχρι τη στιγμή που έκλεισα τα μάτια μου. Περνάω σχεδόν σε καθημερινή βάση από το συγκεκριμένο σημείο. Είναι περίεργη αυτή η σχέση που έχω με τη συγκεκριμένη στροφή και συγκεκριμένο μέρος», ανέφερε αρχικά. Παρά τις οδυνηρές αναμνήσεις, η ίδια έχει επιλέξει να συνδέει το συγκεκριμένο μέρος με την τελευταία στιγμή που βρέθηκε μαζί με όλους τους φίλους της. «Δεν ξέρω πώς βλέπω πάντα μισογεμάτο το ποτήρι αλλά το συγκεκριμένο σημείο δεν με στενοχωρεί, δεν νιώθω καταπίεση όταν το βλέπω. Νιώθω ότι ήταν απλά το τελευταίο σημείο που ήμασταν όλοι μαζί ζωντανοί», εξομολογήθηκε.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η αναφορά της στον φίλο της που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο, αλλά και στον μικρό ανιψιό του, ο οποίος φέρει το όνομά του και του μοιάζει εντυπωσιακά. «Ένας φίλος μας, από την παρέα, δεν επέζησε αλλά ήρθε ένα ανθρωπάκι μικρό, που του έδωσαν το όνομα του. Ο ανιψιός του. Βέβαια, δεν θα γεμίσει το κενό και την απουσία, αλλά επειδή του μοιάζει και πάρα πολύ… έχει έρθει κάτι το οποίο κάπως κλείνεις», κατέληξε η Γεωργία Καλτσή.