Μια απρόβλεπτη αντίδραση του οργανισμού της, που την έκανε να αισθανθεί ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει, περιέγραψε η Μπέλα Χαντίντ σε συνέντευξή της στο Harper’s Bazaar. Το 30χρονο μοντέλο μίλησε για το σύνθετο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, αποκαλύπτοντας ότι έχει διαγνωστεί με αρκετές παθήσεις, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινότητά της.

Πέρα από τη νόσο Lyme, για την οποία είχε ενημερωθεί το 2015, η ίδια ανέφερε ότι αντιμετωπίζει σύνδρομο ορθοστατικής ταχυκαρδίας (POTS), προεμμηνορροϊκή δυσφορική διαταραχή (PMDD) και ενδομητρίωση.

«Έχω POTS, έχω πολύ έντονη PMDD, ενδομητρίωση. Επιπλέον, έχω το Lyme και πράγματα που επηρεάζουν το σώμα μου πολύ βαθιά», δήλωσε, εξηγώντας πόσο δύσκολο είναι να διαχειρίζεται όλα αυτά τα προβλήματα παράλληλα.

Το περιστατικό που την τρόμαξε πριν από την πασαρέλα

Ανάμεσα στις εμπειρίες που μοιράστηκε ήταν και ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό συμβάν, το οποίο συνέβη λίγο πριν από την πρώτη της εμφάνιση σε πασαρέλα. Την ώρα που έκανε διατάσεις, ένιωσε ξαφνικά κάτι να συμβαίνει στην περιοχή της κλείδας της, χωρίς να μπορεί να εξηγήσει τι ακριβώς είχε προηγηθεί.

Η αντίδραση του οργανισμού της ήταν τόσο έντονη, ώστε, όπως περιέγραψε, δυσκολεύτηκε να αναπνεύσει.

«Ακριβώς πριν βγω στην πασαρέλα για την πρώτη μου εμφάνιση, πήγα να κάνω διατάσεις και ολόκληρη η κλείδα μου ξαφνικά… Δεν ξέρω καν τι ήταν. Οι πνεύμονές μου σχεδόν κατέρρευσαν και δεν μπορούσα να αναπνεύσω», ανέφερε.

Bella Hadid Shares Multiple Health Diagnoses That “Very Deeply” Impact Her https://t.co/fmjknjFxpP — E! News (@enews) November 26, 2026

Το συμβάν αυτό έκανε τη Χαντίντ να συνειδητοποιήσει πόσο απρόβλεπτη μπορεί να είναι η κατάσταση της υγείας της. Όπως εξήγησε, υπάρχουν περίοδοι κατά τις οποίες αισθάνεται καλά και μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της δουλειάς της, αλλά η εικόνα μπορεί να αλλάξει απότομα, ακόμη και σε μια στιγμή που βρίσκεται μπροστά σε ένα μεγάλο επαγγελματικό στοίχημα.

Η ίδια παραδέχτηκε ότι αυτή η αβεβαιότητα επηρεάζει και την αυτοπεποίθησή της, καθώς η πασαρέλα είναι κάτι που γνωρίζει καλά και στο οποίο έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της επαγγελματικής της ζωής.

«Το σώμα μου περνά από διαφορετικές φάσεις, κατά τις οποίες νιώθω πραγματικά καλά και μετά, ξαφνικά, καταρρέει τη χειρότερη δυνατή στιγμή. Γιατί ξέρω να περπατάω. Ένα πράγμα που μπορώ να κάνω είναι να περπατάω στην πασαρέλα. Αλλά είναι μεγάλη πίεση. Όλοι έχουμε τις δικές μας ανασφάλειες», εξήγησε.

Παρά τις δυσκολίες, προσπαθεί να αναγνωρίζει τα όρια του οργανισμού της και να μην αγνοεί όσα της δείχνει. «Ίσως το σώμα μου δεν μπορεί να διαχειριστεί όλα όσα έχω να αντιμετωπίσω», είπε στη συνέντευξή της.