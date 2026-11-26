Με ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα και γνωστά ονόματα της ελληνικής σκηνής ετοιμάζεται να υποδεχτεί τις γιορτές η Αθήνα, με επίκεντρο το Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως. Την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων θα σηματοδοτήσει ο Σάκης Ρουβάς, ο οποίος θα βρεθεί στην κεντρική σκηνή για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου της Περιφέρειας Αττικής.

Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου, στις 19:30, με τον δημοφιλή τραγουδιστή να παρουσιάζει αγαπημένες επιτυχίες του και να δίνει το σύνθημα για την επίσημη έναρξη της γιορτινής περιόδου.

Το μουσικό πρόγραμμα θα κορυφωθεί την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Η Ελένη Φουρέιρα και η Ρία Ελληνίδου θα ανέβουν μαζί στη σκηνή, σε μια βραδιά που θα συνδυάσει τον pop ήχο με το σύγχρονο λαϊκό τραγούδι. Το πάρτι θα ξεκινήσει στις 22:00 την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου, ενώ την αντίστροφη μέτρηση για την έλευση του 2027 θα πραγματοποιήσει ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό θα ανοίξει για το κοινό το Σάββατο 28 Νοεμβρίου και θα παραμείνει σε λειτουργία έως τις 7 Ιανουαρίου, με ελεύθερη είσοδο. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε φωτεινές εγκαταστάσεις, να επισκεφθούν τη χριστουγεννιάτικη αγορά και να απολαύσουν το παγοδρόμιο, το καρουζέλ και τις μουσικές παραστάσεις.

Στο φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης εμφανίσεις των Πάνου Μουζουράκη, Apon, Akylas, Πέτρου Ιακωβίδη και Πέγκυς Ζήνα, πλαισιώνοντας τις κεντρικές μουσικές εκδηλώσεις.