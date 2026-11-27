Μια ιδιαίτερη οικογενειακή αποκάλυψη έκανε η Θάλεια Ματίκα, η οποία βρέθηκε στον καναπέ της εκπομπής «Στούντιο 4» και μίλησε για τις αντιδράσεις των παιδιών της απέναντι στην επαγγελματική πορεία της ίδιας και του συζύγου της, Τάσου Ιορδανίδη.

Όπως αποκάλυψε η ηθοποιός, η κόρη τους, Νάγια, δεν είναι καθόλου ενθουσιασμένη με τον φετινό τηλεοπτικό ρόλο του πατέρα της στη σειρά «Κρίνο και αγκάθι», ενώ μία ερωτική σκηνή στάθηκε αρκετή για να την αναστατώσει ακόμη περισσότερο. «Φέτος, ο Τάσος παίζει στο “Κρίνο και αγκάθι” τον πολύ κακό. Η κόρη μας έχει φρίξει! Δεν θέλει να βλέπει τη σειρά, με τίποτα!», ανέφερε η Θάλεια Ματίκα και συνέχισε: «Εν τω μεταξύ την βλέπει η πεθερά μου, που ’ναι συχνά στο σπίτι και κρατάει τα παιδιά, οπότε πέτυχε και ερωτική σκηνή του μπαμπά της και… εκεί κι αν φρίκαρε. Έπαθε σοκ το παιδί! “Τι είναι αυτό; Μην μου το ξαναβάλετε ποτέ” μας είπε».

Η ηθοποιός θυμήθηκε, μάλιστα, ένα ακόμη περιστατικό από το παρελθόν, όταν τα δύο παιδιά του ζευγαριού παρακολούθησαν για πρώτη φορά την κοινή θεατρική παράσταση των γονιών τους στον Πόρο. Ο Δάνος και η Νάγια, ηλικίας τότε 10 και 6 ετών αντίστοιχα, δυσκολεύτηκαν να διαχωρίσουν τη μυθοπλασία από την πραγματικότητα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν σε κλάματα μετά το τέλος της παράστασης. «Έρχονταν οι θεατές να μας συγχαρούν και έκλαιγαν και τα δυο με λυγμούς. Μάλιστα, ο μεγάλος μας είπε “Γιατί δεν μας έχεις πει ότι ο μπαμπάς είχε φύγει στην Αγγλία για κάποιο διάστημα;”», εξομολογήθηκε η Θάλεια Ματίκα.