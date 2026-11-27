Ένα ταξίδι στα ανέμελα χρόνια της παιδικής του ηλικίας έκανε ένας από τους πιο γοητευτικούς Έλληνες ηθοποιούς, δημοσιεύοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία από το παρελθόν. Ο ίδιος έχει καταφέρει να ξεχωρίσει τόσο για το υποκριτικό του ταλέντο όσο και για τη γοητεία του, μετρώντας σημαντικές συνεργασίες στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Αυτή τη φορά, ακολουθώντας ένα δημοφιλές trend των social media, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα καλοκαιρινό στιγμιότυπο από τα παιδικά του χρόνια, στο οποίο ποζάρει με λευκό καπέλο, ριγέ μπλούζα και γαλάζιο σορτσάκι, με φόντο τη θάλασσα.

Ο λόγος για τον Δημήτρη Μοθωναίο, ο οποίος συμμετείχε στο διαδικτυακό trend που θέλει τους χρήστες του Instagram να δημοσιεύουν παιδικές τους φωτογραφίες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν εξώφυλλο μουσικού άλμπουμ. Ο γοητευτικός ηθοποιός γεννήθηκε στις 6 Ιουνίου του 1983 στην Αθήνα. Αν και αρχικά ακολούθησε σπουδές στη Νομική, τελικά τον κέρδισε ο κόσμος της υποκριτικής, με τον ίδιο να αποφοιτά το 2006 από τη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν. Στο τηλεοπτικό του βιογραφικό περιλαμβάνονται σειρές όπως το «Κάρμα», το «Μη με σκας», η «Ζωή εν τάφω» και η «Παραλία», ενώ έχει διαγράψει αξιόλογη πορεία και στο θεατρικό σανίδι, έχοντας υπάρξει δύο φορές υποψήφιος για το βραβείο «Δημήτρης Χορν».