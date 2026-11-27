Η Άντα Λεούση κάνει τις αστρολογικές προβλέψεις για σήμερα, Παρασκευή 27 Νοέμβρη, για όλα τα ζώδια.

ΚΡΙΟΣ: Η έλλειψη στόχων θα σας απορροφήσει ενέργεια και η ψυχική κούραση θα είναι αναπόφευκτη. Η ανταπόκριση των άλλων θα είναι για εσάς μια πραγματικότητα που θα σας κάνει λιγότερο επιφυλακτικούς.

ΤΑΥΡΟΣ: Αναζητήστε διεξόδους που θα σας εμπνεύσουν και θα γεμίσουν αυτοπεποίθηση το κομμάτι του ερωτισμού σας. Οι συνειδητοποιήσεις θα σας βγάλουν από διάφορα αδιέξοδα και θα σας δείξουν αλήθειες που μπορεί να πονούν.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Κάντε τις επιλογές σας, υπακούοντας μόνο στις δικές σας ανάγκες. Προσπαθήστε να μην έχετε ενοχές γιατί διαφοροποιείτε τις πεποιθήσεις σας και να περνάτε καλά. Εφοδιαστείτε συναισθηματικά και κοινωνικά προκειμένου να υλοποιήσετε κάποια από τα όνειρά σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Η αίσθηση ότι είστε αγαπητοί θα σας προσφέρει σιγουριά και θα αφυπνίσει τη δημιουργικότητά σας. Αναπτύξτε τις ιδέες σας και την επιχειρηματολογία σας για να μπορέσετε να κάνετε κάποια πράγματα.

ΛΕΩΝ: Εάν θέλετε πραγματικά να αναδιοργανωθείτε, τώρα είναι η κατάλληλη εποχή. Μη φοβηθείτε να προσφέρετε απλόχερα τις πνευματικές παρακαταθήκες σας, γιατί και εσείς παίρνετε πολλά από το περιβάλλον σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Σχέδια, σχέσεις και αντοχές θα δοκιμαστούν αρκετά, αλλά θα συνηγορήσουν στο να περάσετε καλύτερα. Οι προτεραιότητές σας μετατίθενται στα πρακτικά θέματα και έτσι το καθημερινό σας πρόγραμμα παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις.

ΖΥΓΟΣ: Δεν θα λείψουν τα έκτακτα περιστατικά από την οικογενειακή ή την επαγγελματική σας ζωή. Θα έχετε τους απαραίτητους συμμάχους για να βοηθηθείτε την ώρα που το χρειάζεστε. Κερδίστε σε κοινωνικές αναμετρήσεις και κάντε πραγματικότητα πολλές από τις προσδοκίες σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Ετοιμαστείτε να ξεχάσετε το παρελθόν και να πετάξετε από πάνω σας ό,τι σας άγχωνε. Αφήστε τεράστιες ποσότητες ενέργειας να αναδυθούν από μέσα σας και διαχειριστείτε τις σωστά. Τη σημερινή μέρα θα προωθείσετε τα επαγγελματικά σας σχέδια σε λογικά πλαίσια.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Πρέπει να διαχειριστείτε τις σχέσεις με ρεαλισμό, μια που ήδη έχετε καταλάβει ότι τουλάχιστον στις επαγγελματικές κάποιοι εκμεταλλεύονται την υποχωρητικότητά σας, που όμως στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο αθώα όσο θέλετε να δείχνετε.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Κάντε κάποιες αλλαγές στις συνήθειες και τις απόψεις σας, πρώτον για να εντυπωσιάσετε κάποια άτομα και, δεύτερον, γιατί δεν θα μπορέσετε να αντισταθείτε στη γοητεία που θα εκπέμψουν κάποιοι που θα εισβάλουν ορμητικά στη ζωή σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Κατασταλάξτε ως προς τις κινήσεις που θέλετε να κάνετε, γιατί σημασία έχει να αποκτήσετε αυτοπεποίθηση, και αυτό θα γίνει μόνο αν πειραματιστείτε. Μη μένετε στην επιφάνεια και αναλύστε τις λεπτομέρειες.

ΙΧΘΥΕΣ: Νιώθετε ανανεωμένοι, είστε πιο συνεργάσιμοι και έχετε τη διάθεση να σκεφτείτε θετικά το θέμα των σχέσεων ή τον δεσμό σας. Η γνώμη που έχει για εσάς το αγαπημένο σας πρόσωπο θα παίξει καθοριστικό ρόλο, ενώ οι αδέσμευτοι θα προχωρήσετε σε νέες κατακτήσεις.