Ούτε τα «αγγελάκια» της Victoria’s Secret γλιτώνουν από τα ερωτικά τρίγωνα, τις προδοσίες και τις θυελλώδεις ρήξεις. Στο επίκεντρο της νέας διαμάχης στον κόσμο της μόδας βρίσκονται η Τζόαν Σμολς και η Κάντις Σουάνπολ, με τον γοητευτικό πρώην αστέρα του NFL, Τομ Μπρέιντι, να αποτελεί την πέτρα του σκανδάλου.

Τα δύο εντυπωσιακά μοντέλα, που συνδέονταν με φιλία περισσότερων από 15 ετών, βρίσκονται πλέον σε αντίπαλα στρατόπεδα, με τη μελαχρινή καλλονή να λύνει τη σιωπή της και να αποκαλύπτει το παρασκήνιο της ρήξης τους. Οι πρώτες υποψίες γεννήθηκαν τον περασμένο Οκτώβριο, όταν οι δύο γυναίκες δεν φωτογραφήθηκαν μαζί στην επίδειξη της Victoria’s Secret, ενώ η Σμολς είχε ήδη διαγράψει τις κοινές τους φωτογραφίες από το Instagram και είχε σταματήσει να ακολουθεί την άλλοτε στενή της φίλη. Μιλώντας στο podcast «The Cutting Room Floor», η 38χρονη δεν μάσησε τα λόγια της, επαναλαμβάνοντας τη φράση με την οποία είχε απαντήσει στις ερωτήσεις των διαδικτυακών της φίλων: «Δεν είμαι φίλη με ανθρώπους που μαχαιρώνουν πισώπλατα».

Ο άντρας που διέλυσε μια φιλία 15 ετών

Όταν ρωτήθηκε ευθέως εάν ο Τομ Μπρέιντι ήταν η αιτία της ρήξης, η Τζόαν Σμολς απάντησε: «Δυστυχώς, αυτός ήταν ο καταλυτικός παράγοντας». Όπως αποκάλυψε, η ίδια έβγαινε με τον πρώην αθλητή για οκτώ μήνες, ενώ η Κάντις Σουάνπολ γνώριζε λεπτομέρειες για τη μεταξύ τους σχέση, καθώς ήταν η γυναίκα στην οποία εκμυστηρευόταν τα προσωπικά της. Μάλιστα, σύμφωνα με τη Σμολς, η φίλη της τη βοηθούσε ακόμη και να συντάσσει τα μηνύματα που έστελνε στον Μπρέιντι. Τρεις μήνες αφότου σταμάτησε να βλέπει τον πρώην αθλητή, η Σμολς έλαβε ένα μήνυμα από τη Σουάνπολ, η οποία ήθελε να της μιλήσει. Η αποκάλυψη ότι έβγαινε με τον άντρα με τον οποίο μέχρι πρότινος είχε σχέση την άφησε άφωνη. «Ήξερε προσωπικά πράγματα. Μοιραζόμουν υπερβολικά πολλά. Απλώς ήμουν ανοιχτή με μια φίλη που πίστευα ότι ήταν ένας ασφαλής χώρος», εξομολογήθηκε.

Σύμφωνα με την ίδια, το ξανθό «αγγελάκι» επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σημασία της προηγούμενης σχέσης της με τον Μπρέιντι και, παρά τη συγγνώμη που της ζήτησε, εξέφρασε την πρόθεσή της να συνεχίσει να τον βλέπει. Οι δύο γυναίκες ήταν τόσο στενά δεμένες, ώστε σχεδίαζαν ακόμη και να αγοράσουν μαζί ένα εξοχικό σπίτι. «Αυτό που έμαθα μέσα από αυτή την εμπειρία είναι ότι η κοινή ιστορία δεν εγγυάται την αφοσίωση. Δεν ξέρω τι είδε και θεώρησε ότι άξιζε αυτή τη θυσία. Ελπίζω να πάρει αυτό που θέλει και να άξιζε στο τέλος», δήλωσε η Σμολς. «Έχει να κάνει με το να πενθείς για μια φιλία που πίστευες ότι θα κρατούσε για πάντα», κατέληξε.