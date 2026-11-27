Ισχυρή δοκιμασία περιμένει μεγάλο μέρος της χώρας από την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, καθώς ένα νέο κύμα κακοκαιρίας φέρνει διαδοχικές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και ανέμους που θα φτάσουν τα 9 μποφόρ. Η επιβάρυνση αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι την Κυριακή, ενώ τα προγνωστικά δεδομένα αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο χιονοπτώσεων σε κατοικημένες περιοχές της βόρειας Ελλάδας.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση. Η αρχική εκδήλωση των έντονων φαινομένων τοποθετείται στα βορειοδυτικά και στη συνέχεια το σύστημα θα κινηθεί προς την κεντρική, την ανατολική και τη νότια Ελλάδα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πιθανότητα οι βροχοπτώσεις να επαναληφθούν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα στις ίδιες περιοχές. Η διαδοχική επιβάρυνση των εδαφών αυξάνει τον κίνδυνο υπερχείλισης χειμάρρων και ρεμάτων, συγκέντρωσης νερού σε δρόμους και χαμηλά σημεία, αλλά και κατολισθήσεων σε ορεινές περιοχές.

⚠️ ⚠️Σοβαρή επιδείνωση του καιρού αναμένεται τις επόμενες ημέρες, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, μεγάλα τοπικά ύψη υετού και θυελλώδεις ανέμους που ενδέχεται να φτάσουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Αρχικά, το επίκεντρο της κακοκαιρίας εντοπίζεται στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, ενώ την Κυριακή τα έντονα φαινόμενα μετατοπίζονται προς την ανατολική ηπειρωτική χώρα και τη Δευτέρα προς την Κρήτη.

✅ Ιδιαίτερη σημασία έχει η διαδοχική επιβάρυνση των εδαφών και η αυξημένη υδρολογική απόκριση στις λεκάνες του Αώου, του Αξιού, του Καλαμά και του Λούρου.

✅ Στο σημερινό άρθρο παρουσιάζουμε αναλυτικούς χάρτες με τις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν ανά ημέρα, ειδικές εκτιμήσεις για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη, καθώς και τη συγκριτική αξιολόγηση των τριών αριθμητικών μοντέλων ICON-EU, ECMWF και GFS.

✅ Παρά τις επιμέρους προγνωστικές αποκλίσεις, πρόκειται για μια σημαντική κακοκαιρία που απαιτεί αυξημένη εγρήγορση, έγκαιρη προετοιμασία και πιστή τήρηση των οδηγιών των αρμόδιων φορέων. Αξίζει να μελετήσετε τους αναλυτικούς χάρτες που ακολουθούν. @newsbombgr 🔗 : https://t.co/G7IQxE5tql — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 26, 2026

Οι μέρες και οι ώρες που θα βρέξει στην Αττική

Στην Αθήνα, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία από το Meteo, οι πρώτες βροχές αναμένονται από τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου (28/11), μετά τις 14:00, με τα φαινόμενα να εντείνονται προς το βράδυ.

Βροχερό αναμένεται να είναι το σκηνικό του καιρού καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής (29/11), με παράλληλη σημαντική ενίσχυση των βοριάδων, που θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, με ριπές ανέμου έως και 80 χλμ./ώρα.

Αισθητή θα είναι και η πτώση της θερμοκρασίας στην πρωτεύουσα, καθώς από τους 18 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι του Σαββάτου, ο υδράργυρος αναμένεται να υποχωρήσει στους 8 βαθμούς το βράδυ της Κυριακής.

Οι βροχοπτώσεις προβλέπεται να συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (30/11), με τη θερμοκρασία να διαμορφώνεται στους 7 βαθμούς Κελσίου και την αίσθηση της θερμοκρασίας να αγγίζει μόλις τους 2 βαθμούς.

Οι περιοχές που θα δεχθούν τα ισχυρότερα φαινόμενα

Το πρώτο κύμα έντονων βροχοπτώσεων αναμένεται την Παρασκευή στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Το Σάββατο η κακοκαιρία θα επηρεάσει το σύνολο του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, ενώ από το βράδυ ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Πιερία και την ανατολική Θεσσαλία.

Την Κυριακή τα φαινόμενα θα μετακινηθούν προς τα ανατολικά και νότια. Αρχικά θα επηρεαστούν η Θεσσαλία, η ανατολική Στερεά και η Εύβοια, ενώ στη συνέχεια οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επεκταθούν στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Την ίδια ημέρα, στα ανατολικά αναμένονται πολύ θυελλώδεις βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι, με την έντασή τους να φτάνει τα 9 μποφόρ.

Πού αναμένονται τα πρώτα μεγάλα ύψη βροχής

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται ήδη από τις πρώτες ώρες της Παρασκευής, καθώς οι εκτιμήσεις του Σάκη Αρναούτογλου δείχνουν αυξημένες βροχοπτώσεις σε συγκεκριμένα γεωγραφικά διαμερίσματα.

Στον νομό Πρέβεζας περιλαμβάνονται οι Δήμοι Πάργας, Ζηρού και Πρέβεζας. Στην Άρτα αναμένεται ενίσχυση των φαινομένων στους Δήμους Κεντρικών Τζουμέρκων, Αρταίων, Νικολάου Σκουφά και Γεωργίου Καραϊσκάκη.

Στον νομό Τρικάλων μεγαλύτερη επιβάρυνση προβλέπεται κυρίως στα δυτικά ορεινά των Δήμων Πύλης και Μετεώρων, ενώ βροχοπτώσεις αναμένονται και σε τμήματα του νομού Γρεβενών.

Στη Λευκάδα προβλέπεται επίσης ενίσχυση των βροχοπτώσεων. Στην Αιτωλοακαρνανία η προσοχή εστιάζεται στα βορειοδυτικά τμήματα, στους Δήμους Ακτίου Βόνιτσας και Αμφιλοχίας, ενώ στον νομό Καρδίτσας επηρεάζονται κυρίως οι δυτικές ορεινές περιοχές των Δήμων Αργιθέας και Λίμνης Πλαστήρα.

Ο κίνδυνος από τις επαναλαμβανόμενες βροχοπτώσεις

Το στοιχείο που χρειάζεται ιδιαίτερη παρακολούθηση είναι η χρονική κατανομή των βροχοπτώσεων. Όπως επισημαίνει ο Σάκης Αρναούτογλου, εάν έντονα επεισόδια βροχής εκδηλωθούν περισσότερες από μία φορές μέσα σε λίγες ώρες πάνω από τις ίδιες λεκάνες απορροής, οι συνέπειες μπορεί να είναι σημαντικές.

Οι απότομες μεταβολές στη στάθμη χειμάρρων και ρεμάτων, η συγκέντρωση νερού σε δρόμους και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, καθώς και οι κατολισθήσεις ή οι πτώσεις βράχων στο ορεινό οδικό δίκτυο αποτελούν τους βασικούς κινδύνους. Σημαντική θεωρείται η διαδοχική επιβάρυνση των λεκανών απορροής του Αώου, του Αξιού, του Καλαμά και του Λούρου.

Ο μετεωρολόγος διευκρινίζει ότι η πρόγνωση δεν σημαίνει πως θα παρουσιαστούν προβλήματα σε όλες τις περιοχές. Ωστόσο, αρκετά από τα ισχυρά φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την έγκαιρη αντίδραση σε περίπτωση αιφνίδιας επιδείνωσης.

Οι οδηγοί χρειάζεται να αποφεύγουν τη διέλευση από δρόμους που έχουν καλυφθεί από νερό, καθώς ακόμη και σημεία με φαινομενικά μικρή συγκέντρωση υδάτων μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνα.

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την ανατολική Στερεά, την Αττική, στο μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου και στα περισσότερα νησιά του Αιγαίου, μέχρι αργά το βράδυ της Πέμπτης οι βροχές αναμένονται περιορισμένες και τοπικού χαρακτήρα. Η εικόνα αυτή, όμως, δεν θα διατηρηθεί το Σαββατοκύριακο, όταν το σύστημα θα κινηθεί ανατολικότερα.

Τα μοντέλα δείχνουν έως 247,3 χιλιοστά βροχής την Κυριακή

Την ένταση των φαινομένων αποτυπώνουν και οι αριθμητικές προγνώσεις. Τα δύο μοντέλα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το γερμανικό ICON-EU και το ευρωπαϊκό ECMWF. Συμφωνούν στην εκτίμηση για σημαντικές βροχοπτώσεις, ωστόσο οι υπολογισμοί τους αποκλίνουν αισθητά όσο πλησιάζουμε προς το τέλος του μήνα.

Για την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, οι μέγιστες ημερήσιες τιμές υετού υπολογίζονται σε 58,4 χιλιοστά από το ICON-EU και 44,6 από το ECMWF. Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου οι αντίστοιχες τιμές είναι 126,3 και 131,6 χιλιοστά, ενώ το Σάββατο 28 Νοεμβρίου φτάνουν τα 113,7 και 99,6 χιλιοστά.

Η μεγαλύτερη απόκλιση εμφανίζεται την Κυριακή 29 Νοεμβρίου. Το ICON-EU υπολογίζει μέγιστη τιμή 247,3 χιλιοστών, ενώ το ECMWF δίνει 129,4 χιλιοστά. Για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου οι εκτιμήσεις διαμορφώνονται στα 177,5 και 71,8 χιλιοστά αντίστοιχα.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι η Παρασκευή παρουσιάζει τη μεγαλύτερη σύγκλιση των δύο μοντέλων, ενώ για την Κυριακή και τη Δευτέρα παραμένει σημαντική αβεβαιότητα ως προς την ένταση και τη γεωγραφική κατανομή των βροχοπτώσεων.

Από τη δυτική Ελλάδα στην ανατολική χώρα και την Κρήτη

Σύμφωνα με τη γεωγραφική κατανομή των προγνωστικών χαρτών, την Παρασκευή οι μεγαλύτερες ποσότητες βροχής θα συγκεντρωθούν στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, με τοπικές τιμές που προσεγγίζουν τα 126 χιλιοστά.

Το Σάββατο η ζώνη των ισχυρών φαινομένων διευρύνεται προς τη Μακεδονία, τη Θράκη και το υπόλοιπο ηπειρωτικό τμήμα της χώρας. Η δυτική Ελλάδα εξακολουθεί να καταγράφει σημαντικά ύψη υετού, τα οποία σε τοπικό επίπεδο υπολογίζονται περίπου στα 105 χιλιοστά.

Την Κυριακή η μεγαλύτερη επιβάρυνση μεταφέρεται στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα. Η ανατολική Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια, η ανατολική Στερεά και τμήματα της Πελοποννήσου εμφανίζονται στις περιοχές με τις υψηλότερες προβλεπόμενες τιμές, οι οποίες σε ορισμένα προγνωστικά σενάρια ξεπερνούν τα 250 χιλιοστά.

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου το σύστημα αναμένεται να κινηθεί νοτιότερα, με την Κρήτη να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Οι τοπικές εκτιμήσεις για το ύψος της βροχής φτάνουν περίπου τα 170 χιλιοστά.

Πτώση της θερμοκρασίας και πιθανές χιονοπτώσεις

Η επιδείνωση δεν θα περιοριστεί στις βροχοπτώσεις. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας, με τους βόρειους ανέμους να ενισχύονται και το σκηνικό να αποκτά καθαρά χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Σάκη Αρναούτογλου, υπάρχουν πλέον ενδείξεις για χιονοπτώσεις ακόμη και σε ορισμένες κατοικημένες περιοχές της βόρειας Ελλάδας.

Το ακριβές υψόμετρο στο οποίο θα κατέβουν τα χιόνια, καθώς και οι περιοχές που θα δεχθούν τις μεγαλύτερες ποσότητες, δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί και θα εξαρτηθούν από τα επόμενα προγνωστικά δεδομένα.