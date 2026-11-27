Στην πολύβουη πλατεία Συντάγματος μια ισχυρή έκρηξη ανατρέπει τα πάντα το πρωινό της 27ης Νοεμβρίου 1969. Στην καρδιά της, στην οδό Όθωνος, στεγάζονται τα γραφεία της ισραηλινής αεροπορικής εταιρείας ELAL. Η ώρα είναι 9:18 το πρωί όταν δύο άνδρες πετούν μια χειροβομβίδα. Γεμάτη κόσμο η αίθουσα με ανθρώπους που έβγαζαν εισιτήριο ή ζητούσαν πληροφορίες για τα επόμενα δρομολόγια.

Τραυματίζονται 15 , οι έντεκα είναι Έλληνες, οι άλλοι τέσσερις ξένοι.

Η χειροβομβίδα, μια αμυντική, πολωνικής κατασκευής, έφυγε από το χέρι του 23χρονου Ντερ Καραμπετγιάν, Άραβα με καταγωγή από την Αρμενία και διαβατήριο της Ιορδανίας. Έπειτα από καταδίωξη συλλαμβάνεται, σε λίγο συλλαμβάνεται και ο συνεργός του, ο ηλικίας 21 χρόνων Μανσούρ Σεϊφεντίν φοιτητής ιατρικής που είχε παρακολουθήσει κάποια μαθήματα και στην Αθήνα.

Σε μια εποχή που είχαν αρχίσει να εμφανίζονται οι αεροπειρατείες μια επίθεση σε ισραηλινή εταιρεία και μάλιστα σε ελληνικό έδαφος δημιούργησε προβληματισμό.

Οι δύο συλληφθέντες δήλωσαν μέλη της οργάνωσης Μέτωπο Λαϊκού Αγώνα της Παλαιστίνης και ποστήριξαν ότι η επίθεση ήταν μέρος ενός σχεδίου να πληγούν επιχειρήσεις του Ισραήλ σε όλο τον κόσμο.

Μόνο που από την επίθεση κανείς πολίτης του Ισραήλ δεν έπαθε τίποτα. Αντίθετα ένα παιδάκι μόλις 2,5 χρόνων άφησε την τελευταία του πνοή στο Νοσοκομείο Παίδων στις 5 το πρωί της 29ης Νοεμβρίου. Ήταν ο Γιώργος Νάστου. Τραυματισμένος ήταν και ο αδελφός του Θανάσης, πέντε χρόνων, όπως και η μητέρα τους που βρισκόταν κι αυτή σε νοσοκομείο τραυματισμένη.

Αυτή ήταν η δεύτερη τρομοκρατική ενέργεια από μέρους των Αράβων σε ελληνικό έδαφος, Είχε προηγηθεί στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 26 Δεκεμβρίου 1968 η επίθεση σε αεροπλάνο της ίδιας εταιρείας που είχε αφήσει πίσω της έναν νεκρό, τον Λέον Σερντάν.

Ένα μήνα αργότερα οι ελληνικές αρχές συλλαμβάνουν τρεις ακόμα Παλαιστίνιους που ήταν έτοιμοι να επιβιβαστούν σε αεροπλάνο της TWA για να το απαγάγουν.

Το δικτατορικό καθεστώς βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Έχει επτά τρομοκράτες στη φυλακή και προσπαθεί να ισορροπήσει σε δύο… βάρκες. Καλές σχέσεις με τους Άραβες, αλλά και το Ισραήλ.

Ξεκινούν διαπραγματεύσεις που διακόπτονται από την αεροπειρατεία λίγους μήνες αργότερα, καλοκαίρι του 1970, στο αεροπλάνο της Ολυμπιακής που εκτελούσε το δρομολόγιο Βηρυτός – Αθήνα. Οι αεροπειρατές ζητούν την απελευθέρωση των επτά κρατούμενων συναγωνιστών τους που βρίσκονται τις ελληνικές φυλακές. Η κυβέρνηση Παπαδόπουλου υποχωρεί, ικανοποιεί το αίτημά τους και οι επτά μαζί με τους αεροπειρατές κατευθύνονται στο Κάιρο όπου τους υποδέχεται ο ίδιος ο πρόεδρος Νάσερ.

Το καθεστώς δέχεται σκληρή κριτική τόσο από τις ΗΠΑ, όσο και το Ισραήλ επειδή όχι μόνο διαπραγματεύτηκε με τρομοκράτες, αλλά ικανοποίησε και τους όρους τους.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι χάρηκαν. Μόνο η οικογένεια του μικρού Γιωργάκη που έχασε άδικα το παιδί της έπνιξε τον πόνο της μεταξύ συγγενών και φίλων. Από την επόμενη μέρα του θανάτου του παιδιού είχε απαγορευτεί στις εφημερίδες να δημοσιεύσουν δηλώσεις της οικογένειας ή οποιοδήποτε άλλο ρεπορτάζ για λόγους εθνικού συμφέροντος…

Γεννήσεις

1921: Αλεξάντερ Ντούμτσεκ, Σλοβάκος πολιτικός. Ως ηγέτης της Τσεχοσλοβακίας ευαγγελίστηκε τον Σοσιαλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο που οδήγησε στην Άνοιξη της Πράγας και την Σοβιετική επέμβαση το 1968. Ο θάνατός του (7 Νοεμβρίου 1992) οφείλεται σε επιπλοκές που του προκάλεσε τροχαίο ατύχημα δύο μήνες νωρίτερα.

1928: Αλέκος Αλεξανδράκης, ηθοποιός, παραγωγός. Από τους κορυφαίους των πρώτων μεταπολεμικών χρόνων. Έπεσε θύμα της γοητείας του, όλοι του πρότειναν ρόλους ζεν πρεμιέ, ενώ ο ίδιος ήθελε να μιλήσει για τα προβλήματα του απλού κόσμου. Δυστυχώς για τον ίδιο, η προσπάθειά του στην Συνοικία το Όνειρο δεν απέδωσε. Η ταινία παρά την καλλιτεχνική της επιτυχία τον γέμισε χρέη. Αργότερα είχε τη χαρά να παίξει τους ρόλους που επιθυμούσε. Έλαμψε στον κινηματογράφο, το θέατρο, αλλά και στην τηλεόραση με κορυφαίες στιγμές του τη συμμετοχή του στην εμπορική επιτυχία Παράξενος Ταξιδιώτης και στον Γιούγκερμαν όπου συνδύασε το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα με το εμπορικό. Πέθανε στις 8 Νοεμβρίου 2005.

1940: Μπρους Λι, Αμερικανός ηθοποιός με καταγωγή από το Χονγκ Κονγκ. Ήταν ακόμα συγγραφέας, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, φιλόσοφος και δάσκαλος πολεμικών τεχνών. Έπαιξε μόνο σε έξι ταινίες, αλλά καθιέρωσε τις ταινίες καράτε. Πέθανε από εγκεφαλικό οίδημα στις 20 Ιουλίου 1973.

1942: Τζίμι Χέντριξ, Αμερικανός κιθαρίστας, τραγουδοποιός, από τους κορυφαίους στην ιστορία της ροκ. Πέθανε στις 18 Σεπτεμβρίου 1970.

Θάνατοι

1936: Βασίλειος Ζαχάροφ (87 χρ.), έμπορος όπλων, επιχειρηματίας, καιροσκόπος. Ονομάστηκε Άνθρωπος του θανάτου αφού έπαιξε σημαντικό ρόλο όχι μόνο στον εξοπλισμό των χωρών, αλλά και στις πολεμικές τους αναμετρήσεις.

1953: Ευγένιος Ο’ Νιλ (65 χρ.), Αμερικανός συγγραφές, ο πρώτος που κέρδισε Νόμπελ Λογοτεχνίας (1936) για τη χώρα του.

1981: Λότε Λέινα (81 χρ.), Αυστριακή ηθοποιός και τραγουδίστρια, σύζυγος και μούσα του Κουρτ Βάιλ.

1990: Βασίλης Ξανθόπουλος (43 χρ.), φυσικομαθηματικός, από τους κορυφαίους στη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας, δολοφονήθηκε την ώρα ου δίδασκε από μεταπτυχιακό μαθητή

1990: Στέφανος Πνευματικός (33 χρ.), καθηγητής, δολοφονήθηκε στην Κρήτη την ώρα που δίδασκε σε μεταπτυχιακούς φοιτητές τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών για την εκτέλεση πολύπλοκων εξισώσεων.

2001: Βαγγέλης Λιβαδάς (91 χρ.), θεατρικός επιχειρηματίας, σύζυγός του ήταν η Σμαρούλα Γιούλη. Για μισό, σχεδόν αιώνα, κυριάρχησε στις μεγάλες θεατρικές παραγωγές που του έδωσαν τον τίτλο του βαρόνου του θεάτρου. Αδυναμία του να ανακαλύπτει νέους πρωταγωνιστές.

2016: Ιωάννης Γρίβας (93 χρ.), δικαστικός, πρόεδρος του Αρείου Πάγου υπηρεσιακός πρωθυπουργός (12 Οκτωβρίου με 23 Νοεμβρίου 1989).